El PP recurre a ETA para atacar a PSOE y Ciudadanos en Bruselas

Titular: "PSOE y Ciudadanos impiden una misión de investigación propuesta por el PP en la UE para esclarecer 379 crímenes de ETA sin resolver". Es decir, que PSOE y Ciudadanos no quieren esclarecer atentados de ETA. Es lo que ese miércoles ha lanzado el Partido Popular, en plena precampaña del 10N y año y medio después de que la banda anunciara su disolución, en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

¿Qué perseguía el PP? Que una de las cuatro misiones de la Eurocámara se destinara a los asesinatos de ETA no resueltos. "La propuesta no ha sido aprobada al no contar con el voto a favor del grupo socialista y del grupo Renew, al que pertenece Ciudadanos en el Parlamento Europeo", ha dicho el Partido Popular.

Fuentes socialistas responden que la comisión de Peticiones manda misiones "para indagar si se vulneran derechos de los ciudadanos en su lugar de origen, y en este caso es competencia del Estado. Se está cuestionando el trabajo de las fuerzas de seguridad. No es el sitio, no tiene competencia y se cuestiona a la policía, como si hubiera deficiencias en el trabajo de la Guardia Civil y la policía".

Aunque el PP haya señalado a PSOE y Ciudadanos, no había nadie de Ciudadanos en el debate: "La realidad es que esta mañana se ha celebrado una reunión exclusivamente de los coordinadores de los grupos políticos pertenecientes a la comisión PETI. En dicha comisión, no hay ningún miembro de Ciudadanos".

"Queremos expresar nuestra sorpresa ante la información vertida por el grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo respecto al supuesto voto en contra de Ciudadanos a la propuesta de realizar una misión a España para investigar los crímenes sin resolver de ETA", ha insistido Ciudadanos: "Ciudadanos ha demostrado siempre su compromiso firme con la investigación de los más de 300 crímenes sin resolver de ETA y la depuración de las responsabilidades penales hasta sus últimas consecuencias. De hecho, esta es una demanda histórica de Maite Pagaza, desde que presidía la Fundación Víctimas del Terrorismo [su hermano Joseba, policía, fue asesinado por ETA en 2003]".

"El Grupo Popular Europeo y el grupo ECR [al que pertenece Vox] votaron a favor de esta propuesta, que consistía en que una de las cuatro misiones que la Comisión de Peticiones realizará durante 2020 en diferentes países de la UE se dedicara a España y a los crímenes sin resolver de ETA", argumenta el PP.