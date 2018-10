PP y Ciudadanos tachan los presupuestos de "ilegales" con argumentos falsos

PP y Ciudadanos han decidido este miércoles azuzar la idea de que los Presupuestos acordados entre el Gobierno y Unidos Podemos son unas cuentas "ilegales". Durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso tanto el líder de los populares, Pablo Casado, como el del partido naranja, Albert Rivera, han hecho mención a esa supuesta ilegalidad de las cuentas públicas que Pedro Sánchez envió el lunes a Bruselas.

El argumento empleado por el presidente de Ciudadanos para lanzar esa acusación es que el Ejecutivo plantea sus Presupuestos con una senda de déficit del 1,8% a pesar de que Sánchez no consiguió aprobarla en el Congreso de los Diputados, por lo que, según Rivera, el presidente del Gobierno presentará en Bruselas y en el Parlamento unos presupuestos con una senda que no ha sido aprobada en España. Sin embargo, ese dato es falso, ya que el Gobierno ha dejado claro que las cuentas de 2019 que se registrarán a principios de diciembre estarán basadas en la senda de déficit aprobada por el PP, del 1,3%, a pesar de que a Bruselas sí le ha enviado el marco presupuestario con el 1,8%.

El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, planteaba esa idea de los "presupuestos ilegales" antes de entrar al Pleno. "Quien plantearía un problema al país sería el Gobierno si propone unos Presupuestos ilegales. Tiene que asumir el señor Sánchez que fue incapaz de aprobar la senda de déficit con el techo de gasto, ni sus actuales socios lo votaron. Vamos a esperar a ver qué hace el Gobierno pero esperemos que no cometa la ilegalidad de presentar unos presupuestos ilegales", aseguraba.

Después, ya durante la sesión de control, era Pablo Casado el primero en mencionar esa ilegalidad de las cuentas, si bien por su parte no se aportaba ningún argumento para sostener esa acusación. "Esta es la primera vez que se presentan unos Presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal", apuntaba.

Era Rivera el que, durante su turno de pregunta, calificaba de "fake" el documento del marco presupuestario que España envió a Bruselas el lunes. El argumento del líder de Ciudadanos es que se ha elaborado con la senda de déficit del 1,8% que autorizó la Comisión Europea y que la derecha española ha bloqueado en el Parlamento.

"No respeta a esta Cámara. Esta Cámara no ha aprobado el 1,8%. Va a traer una senda del 1,8%", ha dicho Rivera sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente unas cuentas en el Congreso con el margen para el déficit que aún no se ha aprobado. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que al Parlamento llevará los presupuestos con la senda de déficit que en ese momento esté vigente.

"Vamos a presentar los los Presupuestos Generales del Estado en diciembre con una senda de estabilidad que es la reconocida por este Parlamento hasta que sea revisada y de que el PP y Ciudadanos dejen de obstruir una ley que está ganada por la mayoría parlamentaria", le ha contestado Sánchez sobre el bloqueo de la derecha a la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria con la que el Ejecutivo pretende eliminar la capacidad de veto al PP en el Senado.



También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había anticipado al anunciar el marco presupuestario que las cuentas que llevará finalmente al Parlamento se elaborarán con la senda del déficit del 1,3% que aprobó Rajoy. "No es tan crucial para los presupuestos", dijo Montero, que insiste en que para la Administración General del Estado las cinco décimas de margen sobre la senda que consiguió Rajoy dan aire especialmente a las comunidades y la Seguridad Social (2.500 millones, respectivamente) mientras que para los presupuestos se traduce en 1.200 millones para gasto.

A la salida del Pleno, el número dos del PP, Teodoro García Egea, evitaba aclarar si su partido considera que las cuentas son ilegales. No obstante, lanzaba otra acusación al a segurar que es directamente el Ejecutivo de Sánchez el que "carece de legitimidad de origen" por haber llegado al poder gracias a los votos de los independentistas, según ha explicado en declaraciones a los periodistas. Sin embargo, la moción de censura con la que el PSOE arrebató el Gobierno al PP es un mecanismo previsto en la Constitución.