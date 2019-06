El PP pide a Vox que rebaje sus exigencias para poder lograr "gobiernos de la libertad" de las derechas

Tras dos horas y cuarto de reunión, el primer encuentro entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones del 26 de mayo que ha tenido lugar este martes en el Congreso de los Diputados para explorar futuros acuerdos en comunidades y ayuntamientos finalizaba sin pactos concretos, pero con la voluntad de ambas partes de mantener el diálogo en los próximos días, tras un buen "punto de partida".

Las dos formaciones salían de la reunión con las mismas posiciones con las que entraron. Vox insiste en que ya no le vale un pacto a la andaluza –acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos al que apoye desde fuera– y que quiere formar parte de los nuevos ejecutivos autonómicos y municipales así como negociar directamente con el partido de Rivera, que el lunes aprobó en su Ejecutiva no sentarse a hablar con la extrema derecha. Los populares, por su parte, insisten en pedir "responsabilidad" a sus dos posibles socios para que no gobierne la izquierda allí donde las tres derechas puedan sumar.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, presente en la reunión de este martes, ha exigido al partido de Abascal que rebaje sus exigencias en aras de lograr esos ejecutivos conservadores, que ha llamado "gobiernos de la libertad". "Vox no puede condicionar más allá del papel que le han dado los españoles", ha remarcado, dando a entender que el partido extremista debe renunciar a su pretensión de lograr consejerías y concejalías.

"Tenemos que dejar a un lado los egos y los proyectos personales. El objetivo final es que nos pongamos de acuerdo para investir a un alcalde a un presidente", ha insistido el número dos del PP dirigiéndose también a Ciudadanos, que ha descartado por completo negociar con Vox. "Pido generosidad y que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos. Lo importante no es el camino, es el objetivo que se consigue. Vamos a actuar con la mayor responsabilidad", ha remachado en rueda de prensa.

En la misma sala pero unos minutos antes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, no renunciaba a nada. "Mantendremos la esperanza hasta el final de que Ciudadanos se una a este acuerdo, que se encuentre ese espacio de diálogo, las puertas están abiertas", señalaba, antes de advertir que el partido de extrema derecha no tolerará que PP y la formación de Rivera le hagan el vacío y acuerden por su cuenta. "Si se nos excluye de un acuerdo no podremos apoyarlo", zanjaba.

Más positivo que García Egea, para Espinosa de los Monteros la primera reunión con los populares ha servido para constatar que "hay deseo de lograr un acuerdo". "Ha habido un buen entendimiento, un ambiente de cooperación expresado en el deseo de seguir avanzando en busca de acuerdos". PP y Vox volverán a reunirse a finales de semana, cuando esperan comenzar a hablar de posibles acuerdos programáticos.