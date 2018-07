El PP pide rebajar el tono a los candidatos tras difundirse un vídeo contra Sáenz de Santamaría

"Espero que no se eleve el tono ni se entre en descalificaciones, que sería empobrecer la grandeza del debate que se está produciendo". Con estas palabras se ha expresado este viernes el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del PP, Luis de Grandes, que ha reconocido que ha recibido "alguna idea de que se estaba elevando el tono" entre los candidatos a presidir el partido Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

De Grandes pronunciaba estas palabras tras conocerse la publicación de un vídeo anónimo que se está difundiendo en círculos populares en el que se relaciona a la candidatura de la exvicepresidenta y a algunos de los dirigentes partidarios de que ella sea presidenta con el pasado. Bajo la sintonía de la serie de TVE Cuéntame cómo pasó, que narra la vida de la familia Alcántara en los años 60, 70 y 80, culmina con la frase: "Es imposible. Cuéntame cómo vais a renovarnos". Entre los populares a los que se ridiculiza están la propia Santamaría pero también el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, la exvicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos o el exlíder de los populares andaluces, Javier Arenas.

Desde la candidatura de Casado han negado estar detrás de la difusión de la grabación, aunque el vídeo esté directamente dirigido a atacar a su contrincante en las primarias. "La candidatura de Pablo Casado rechaza frontal y enérgicamente cualquier acción que suponga un ataque hacia cualquier compañero del Partido Popular", apuntaban.

"La candidatura concurrió al congreso con el fin de unir al partido y hacer un PP fuerte que mire al futuro. Todos los compañeros cuentan con el apoyo de esta candidatura. Queremos trasladar todo nuestro apoyo a todos esos compañeros que estén sufriendo cualquier tipo de ataque anónimo. Cualquiera que intente dividirnos o sembrar discordia entre compañeros nos tendrá enfrente. Necesitamos un PP fuerte y unido y para eso trabajamos", concluyen en un comunicado.

De Grandes se ha mostrado "orgulloso" de la actitud de ambos aspirantes a suceder a Rajoy. "Los candidatos han estado a la altura. No ha habido descalificaciones graves. Ha habido pullazos y rencillas y ha habido confrontación legítima y natural", ha considerado. "Respecto del tono, no he visto nada que pudiera agravar o ofender a nadie, al menos hasta el momento, parece que hoy ha habido alguna cosa que estaba molestando y que si pasa de tono tendremos que hacer algún tipo de advertencia", ha señalado.