El PRC se desmarca del veto a Vox en la Mesa del Congreso y recalca que es el PP el que tiene la llave para que entre

Así se ha pronunciado Mazón en la Cámara Baja, donde ha acudido a recoger su acta de diputado, la víspera de que se constituya el nuevo Congreso y se elija a los miembros de la Mesa para esta XIV Legislatura.

"No somos partidarios de cordones sanitarios porque creemos que la democracia pone a la gente en su sitio, los partidos tienen los votos que tienen y si alguien quiere algún tipo de exclusión será por algo interno y partidista", ha afirmado, incidiendo en que su partido no va a participar en la operación auspiciada por socialistas y 'morados'. "Tenemos un voto y no podemos hacer nada", ha indicado.

En este contexto, ha destacado que es el PP el que tiene la llave para dar a entrada o no a los de Santiago Abascal en la Mesa. "Si quiere excluirlo, puede hacerlo", ha remarcado.