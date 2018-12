El PSOE-A afea a Rivera que sus escrúpulos no le impidan blanquear a PP y Vox

El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Antonio Pradas, ha reprochado al líder de Cs, Albert Rivera, que tenga "escrúpulos oscilantes", rigurosos al rechazar un Gobierno de Susana Díaz en Andalucía pero más "tibios" para denunciar la corrupción del PP o pretender gobernar con la extrema derecha de Vox.

Pradas, en declaraciones en el Congreso, ha emplazado a Rivera -que en su opinión "parece que es quien está dirigiendo y pilotando las negociaciones con el PP"- a aclarar si está dispuesto a gobernar con la "extrema derecha" en contra de lo que opinan sus aliados europeos, y además a blanquear al PP ya "condenado" por corrupción.

El diputado andaluz, miembro del Comité Director del PSOE de Andalucía que por unanimidad ha facultado a Susana Díaz a iniciar contactos con el resto de partidos para intentar la formación de gobierno, ha considerado que sería una "barbaridad política" permitir un gobierno con la extrema derecha.

Ha recordado que las urnas en Andalucía le han dado al PSOE y a Susana Díaz, por ser la fuerza más votada, la legitimidad para conformar gobierno y que hablará con todos, menos con Vox, para intentarlo.

Preguntado sobre si Susana Díaz se quedará en la oposición si no logra el Gobierno, ha respondido que "por supuesto" estarán "donde digan los ciudadanos", pero ha repetido que las urnas "han dicho directamente que el PSOE debe ser el grupo mayoritario" y son otros, como Cs, que criticaban los "acuerdos camilla", los que ahora tienen que explicarse.

Antonio Pradas ha insistido en debe quedar claro que si Cs llega a un acuerdo con el PP también van a necesitar el apoyo de Vox.

Y ha criticado la "variabilidad de escrúpulos" de Ciudadanos: "Tienen escrúpulos oscilantes: cuando se trata de denunciar comportamientos de otras fuerzas políticas son bastante rigurosos y cuando se trata de denunciar al PP, más tibios".

Como ejemplo, ha recordado que el PP es un partido "ya condenado por corrupción" y que, incluso, "presuntamente habría podido utilizar fondos públicos para cometer un secuestro" que afectó a la familia de Luis Bárcenas, y que su candidato en Andalucía, Juanma Moreno, aparece en los papeles de Bárcenas como supuesto "conocedor de la financiación ilegal" de su partido.

"La derecha sin contar con la extrema derecha andaluza no tiene mayoría para gobernar, no vamos a dejarnos engañar, no basta con que digan 'nos han dejado pasar' para conseguir el Gobierno, van a necesitar en el día a día el apoyo de Vox para sacar por ejemplo los presupuestos", ha explicado.

No le sorprende que el PP siga esa estrategia de "blanquear" a Vox porque los propios Pablo Casado y José María Aznar hablan de ellos como una "escisión" de su partido.

Pero sí ve llamativo que Cs, que llegó a la política "con la frase de la regeneración", esté dispuesto a dar la mano a un partido "condenado por corrupción como el PP" y "un partido corrupto ideológicamente como Vox".

Por último, ha defendido al Gobierno de Pedro Sánchez en su gestión del conflicto político catalán y su intento de lograr un clima de mayor diálogo, que no ha dado "los frutos" que deseaban, y ha respaldado las medidas adoptadas ayer por el Ejecutivo para restablecer la normalidad institucional en Cataluña y ante las "amenazas" del president de la Generalitat, Quim Torra.