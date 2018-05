Pedro Sánchez, a los nacionalistas: "Hay territorios que también se sienten nación"

Pedro Sánchez ha resucitado este jueves la idea de España como nación de naciones y ha anunciado que si triunfa la moción de censura y llega a la Presidencia del Gobierno se reunirá con el president de la Generalitat, Quim Torra, para "tender puentes" entre ambas administraciones tras años de ruptura. Ambas ideas suponen nuevos guiños a los partidos nacionalistas que van a apoyar la moción presentada por los socialistas.

"Tengo una concepción del país. Defiendo que España es una nación y defiendo que dentro de la nación española hay territorios que se sienten también nación. Podemos convivir juntos y hacerlo en esa norma que es la Constitución que es muy clara en su artículo 2", ha dicho Sánchez.

En respuesta a Rajoy, que le había acusado de pactar con los independentistas, Sánchez ha defendido la lealtad de Estado que, a su juicio, practica el PSOE. "Que usted me diga a mí que somos unos traidores a la patria cuando negociamos con ustedes el 155" o " cuando los alcaldes socialistas defendieron que no se impusiera la vía unilateral en Cataluña". " No le permito que ponga en duda la lealtad de estado del PSOE".

Sánchez ha dicho que " el discurso españolista del señor Rivera es más creíble" que el de Rajoy. "Es más creíble porque no ha gobernado, usted sí". El líder del PSOE ha vuelto a defender "una España plural". Pero le ha advertido a Rajoy: "M e puede dar lecciones de muchas cosas pero no de defensa de mi país y de amor a mi país".

Respecto a la crisis catalana, el máximo dirigente de los socialistas ha recordado que se trata de un "problema político" que "no se resuelve escondiéndose detrás de los tribunales". Sánchez ha anunciado que, en el caso de ser nombrado presidente del Gobierno, una de sus primeras actuaciones será hablar con el president de la Generalitat, Quim Torra. "Y o rechazo las declaraciones y el pensamiento que se ha podido plasmar por el presidente de Catalunya, pero lo que he dicho siempre es que como legítimo representante de la generalitat, me reuniré e intentaré tender puentes con el nuevo Govern para salir de la situación que entre otros usted ha creado".