Podemos acusa a Cristina Cifuentes de "tráfico de influencias" para conseguir su máster público

La Semana Santa no ha relajado la presión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien todavía no ha despejado las dudas sobre cómo logró el máster universitario del que presume en su currículo. Las informaciones sobre las irregularidades con las que logró el título que ha desvelado eldiario.es han llevado a Podemos a considerar que Cifuentes recurrió al "tráfico de influencias" para lograrlo y ha exigido a Ciudadanos que deje de sostener "al PP corrupto" de Madrid.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en una rueda de prensa este lunes que "cada vez es más evidente que Cifuentes obtuvo el título con tráfico de influencias, ya fuera por su cargo como delegada del Gobierno o en la dirección del PP de Madrid".

Echenique ha lamentado que Cifuentes no haya explicado aún "las dudas" que existen sobre cómo obtuvo su máster en la universidad pública Rey Juan Carlos, de Madrid. El número dos orgánico de Podemos se ha cuestionado por qué la líder del PP regional se matriculó por segunda vez del trabajo de fin de máster, si ya lo había aprobado, o cómo pudo presentar dicho trabajo el 2 de julio de 2012 pese al despliegue de seguridad por el triunfo de España en la Eurocopa de ese año.

El dirigente ha asegurado que no solo hay dudas sobre el máster de Cifuentes. Echenique ha recordado el informe de la Guardia Civil que relaciona a la presidenta regional con la adjudicación irregular de la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid en favor de Arturo Fernández o "los indicios" que, según el secretario de Organización de Podemos, la relacionan con la trama Lezo y la corrupción del Canal de Isabel II de Madrid.

En Podemos, sin embargo, no creen que Cifuentes esté cerca de dimitir y por eso han exigido este lunes "responsabilidad" a Ciudadanos, cuyos votos sostienen al PP al frente del Gobierno regional. "No hay que pedir al PP algo que no va a hacer", ha asegurado Echenique, "sino exigir responsabilidades a Ciudadanos que es quien mantiene al PP corrupto".