Pujol (JxCat) dice a Sánchez que el Brexit y el caso catalán "distan mucho", y en Cataluña "no hay debate de extremos"

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, se ha dirigido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para asegurar que el Brexit y el caso catalán "distan mucho", y ha asegurado que en Cataluña "no hay debate de extremos", sino "una centralidad del país" para vivir "la república". Además, cree que, con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, el Ejecutivo de Sánchez pretende recordar que "no respeta los resultados" de las elecciones catalanas del 21 de diciembre del pasado año.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pujol ha asegurado que le ha sorprendido que, en el arranque de la intervención de este miércoles en el pleno del Congreso sobre Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comparado al independentismo catalán con el Brexit.

"El Brexit y el caso catalán distan mucho. El caso catalán es el caso de una injusticia sostenida en el tiempo y la incapacidad del Estado para decir sí a algo, a alguna propuesta, a alguna idea", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los independentistas catalanes se han encontrado con "un muro durísimo durante décadas, el muro del 'no', y es lo que ha llevado a la centralidad del país a decir 'basta'", ha apuntado.

En este sentido, ha precisado que en Cataluña "no hay un debate de extremos", sino que "la centralidad del país está con la voluntad de encontrar un nuevo marco político, que sea la república".

TORRA

Sobre las declaraciones del president, Quim Torra, a favor de la 'vía eslovena', ha apuntado que el independentismo catalán "es absolutamente democrático". "Somos gente de paz, nos mueve la paz, pero también la dignidad, apelamos a que se nos respete, y nuestro movimiento es profunda y radicalmente cívico. Y de aquí no nos moverán por muchas interpretaciones de discursos que se quieran hacer", ha añadido.

A su juicio, se realizan "posibles interpretaciones que se sostienen y se alimentan para generar un discurso que sencillamente es falso", en referencia a los dirigentes de otras fuerzas políticas que han acusado a Torra de llamar a la violencia, al apelar a la 'vía eslovena', ya que Eslovenia alcanzó la independencia tras una guerra de 10 días que se saldó con decenas de muertos.

Eduard Pujol ha considerado que hay "una alergia" del Gobierno central a hablar, y le ha advertido de que "esto solo alimenta los discursos extremistas ultras, por ejemplo, de la gente como Vox". "Y lo que no debe hacer nunca el Gobierno español ante esta situación es comportarse a la defensiva, es decir, moverse hacia la derecha para intentar aminorar las críticas que recibe", ha indicado.

Para el dirigente de JxCat, la actitud de Pedro Sánchez "debe situarse en la de los países con culturas democráticas fuertes, que es, ante la explosión de la ultraderecha, mantener la posición y no acercarse nunca a estas posiciones". "Evidentemente, el señor Sánchez no pacta, pero se acerca. Y esto da alas a los que sí seguramente acabarán pactando con la ultraderecha", ha indicado.

Por ello, ha pedido al presidente del Ejecutivo central "diálogo, propuestas y actitud siempre democrática". "Él hablaba del Brexit, pues yo le hablo de esos países que tienen una tradición democrática irrefutable, y que trate el tema catalán como hizo Gran Bretaña con Escocia. Ése es un espejo donde mirarse", ha manifestado.

CRECIMIENTO DE VOX

Asimismo, ha negado que VOX haya crecido por el caso catalán, sino porque en Andalucía "alguien se pasó la campaña electoral hablando de Cataluña y no de Andalucía". También cree que la formación de Santiago Abascal ha aumentado representación porque "en el Congreso, desde hace muchos años, hay algunos que piensan que hablar de Cataluña les da votos".

"Al final, se han encontrado que da tantos votos que ha aparecido una extrema derecha, unos ultras en el panorama político español. El problema es de aquellos que entendieron hace muchos años que decir 'no' a Cataluña podría ser un generador de mayorías y, al final, cuando alguien coge el camino equivocado, los resultados son fatales", ha remarcado.

En esta línea, ha destacado que "la aparición con fuerza de la extrema derecha es responsabilidad de los irresponsables que, sin ningún sentido de Estado, han intentado encontrar votos a corto plazo, sin pensar en el medio y en el largo plazo".

"PÉRDIDA DE RECURSOS"

Tras señalar que Cataluña se ha convertido "en una sociedad relativamente rica", ha asegurado que viven como "una sociedad pobre" porque "no llegan a final de mes". "Si generamos recursos y no los tenemos es que se pierden en alguna parte y me temo que es en las estructuras del Gobierno central", ha indicado.

Por ello, ha reclamado a Pedro Sánchez una propuesta "constructiva" para Cataluña, "sentido de Estado, coraje y no discursos a la contra, de una demagogia absoluta y que faltan absolutamente a la verdad de lo que sucede". "En Cataluña hoy no está garantizado el bienestar de las generaciones futuras", ha dicho.

CONSEJO DE MINISTROS EN BARCELONA

Preguntado por si será bienvenido en Cataluña el Consejo de Ministros que se va a celebrar el día 21 en Barcelona, el portavoz adjunto de JxCat ha señalado que la catalana siempre ha sido una cultura "de acogida" y "siempre lo será".

"Otra cosa es el mensaje que seguramente quiere lanzar el Gobierno español. Para mí, escoger el 21 de diciembre para recordarnos que no respetan el resultado del 21 de diciembre de ahora hace un año (cuando se celebraron las elecciones catalanas), no es una cuestión de lugares, sino de actitudes", ha indicado.

Por ello, espera que "algún día el Gobierno español y el Estado respeten aquello que los catalanes" votaron en las urnas. "Debería ser sagrado y creo que el discurso y la actitud no va por aquí. Los catalanes votamos a Puigdemont, que tiene los votos suficientes para ser presidente de Cataluña. También los tenía Jordi Sànchez, y uno está en prisión y el otro está en el exilio. Cuando ni el uno ni el otro ni Turull pudieron ser presidentes, es una actitud de Estado que no respeta la voluntad de los catalanes", ha añadido.