Rajoy, sobre si Cifuentes debe dimitir: "Si tengo algo que decirle, ya se lo diré en su día"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado pronunciarse este martes sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe dimitir, y ha asegurado que no ha hablado con ella de esta posibilidad ante la cercanía de la moción de censura que podría desalojar al PP del Gobierno regional. "Lo que yo tenga que decirle a la señora Cifuentes, si es que algo tengo que decirle, ya se lo diré en su día".

Antes las preguntas sobre es escándalo de su máster y la posibilidad de que la oposición gane la moción de censura si Cifuentes no dimite, Rajoy se ha remitido a sus comparecencias anteriores. "Consejos vendo, que para mí no tengo", ha repetido en varias ocasiones, para luego hacer alusión a la polémica con el currículum de José Manuel Franco, portavoz del PSOE en la Asamblea y el encargado de registrar la moción.

"No deja de tener su gracia que quien registra la moción haya falseado su currículum", ha dicho, para pedir después un "trato igual para todos". Con esa respuesta se ha acabado la rueda de prensa que Rajoy ha dado junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, en La Moncloa, después de mantener un encuentro bilateral.

La propia Cifuentes ha comparecido este martes y, a diferencia de otras ocasiones, no ha dicho que no vaya a presentar su dimisión: "No me gusta hablar de futuribles". "Lo único que me puede impedir es una enfermedad o una situación física concreta. La vida lleva su propio camino. Me han elegido los madrileños para gobernar. Para cumplir un programa de gobierno y tomar decisiones y lo voy a hacer hasta el último día que sea presidenta, ya sea dentro de una semana, dentro de tres o de un año", ha añadido.

Cifuentes ha asegurado que habla con Rajoy "con mucha frecuencia" pero se niega a detallar el contenido de esas conversaciones porque "son privadas". El tema se su máster ha vuelto a colarse en una rueda de prensa del presidente del Gobierno con un mandatario extranjero, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

No hay "discrepancias" entre Montoro y Llarena

Rajoy también ha tenido que contestar sobre la polémica acerca de la malversación el 1-O. En su opinión, "no hay discrepancias" entre el juez Pablo Llarena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acerca de si se utilizó dinero público para costear la celebración del referéndum de independencia. Ha asegurado que la cooperación del Gobierno con los tribunales "es y será total y absoluta".

Ha añadido que el Gobierno recurrió al Constitucional para que anulase las partidas que iban a destinarse a financiar el 1-O. Esa era la función del Ejecutivo, ha dicho, y a partir de ahí ya entran los tribunales: "Los jueces están intentado desentrañar si se han falseado facturas o encubren otros servicios, o si hay facturas que no han pasado por la intervención".

"Sería absurdo que no colaboraremos con aquellos que están investigando si hubo o no un fraude", ha concluido. Sobre Catalunya, Rajoy ha añadido que el PP recurrirá a la Mesa del Parlament la delegación del voto del exconseller Toni Comín porque "no tiene sentido". Si la Mesa no acepta, estudiarán otras acciones legales "para que no se tomen decisiones que contravienen legislación vigente".

"Lo más importante que se recupere la cordura y la normalidad. Esto no tiene ningún sentido, en cualquier democracia lo que tienen que hacer los parlamentos es elegir a personas que estén habilitadas para gobernar", ha considerado. "Lo que quiere todo el mundo es recuperar la normalidad política, económica y la social, y un gobierno que cumpla la ley e intente dialogar con el Gobierno de España", ha añadido.

Rajoy, que ha sorteado las preguntas sobre la baja calidad democrática de Turquía, se ha referido a las demandas de Ciudadanos y PNV para apoyar los presupuestos. "Nadie me ha hablado ni de prisiones ni de seguridad social, surge una noticia y estamos debatiendo sobre una noticia que es absolutamente falsa, no estoy negociando con nadie", ha explicado.

Ha afirmado que lo único que hay encima de la mesa son las enmiendas a la totalidad que han presentado los partidos, y que el Gobierno estudiará detenidamente: "A ver si los podemos sacar adelante, estudiaremos las enmiendas que se presentes".