Sánchez afirma que "no funcionó el Gobierno de coalición" y pide explorar "más alternativas"

"Desgraciadamente, el Gobierno de coalición con Unidas Podemos no ha funcionado, pero hay más alternativas". El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha utilizado este jueves estas palabras para descartar una vez más un nuevo intento de conformar un Ejecutivo conjunto con Unidas Podemos después de que esta opción fracasara la semana pasada, durante la sesión de investidura que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.

Esas "alternativas" de las que habla Sánchez pasan, según él, por reeditar en España modelos como el danés o el portugués, donde los partidos socialdemócratas gobiernan en solitario tras alcanzar un acuerdo programático con otras fuerzas progresistas. Su objetivo es, en todo caso, impedir que se produzca un adelanto electoral en el mes de noviembre.

Antes de participar en un acto con colectivos de Igualdad, en Madrid, Sánchez ha asegurado que el propósito de las reuniones que inicia este jueves el dirigente socialista "es trasladar la voluntad del PSOE en abrir un diálogo con la sociedad civil" y, "a partir de ahí, intentar entre todos desde la política y la sociedad" lo que "dijeron españoles en las elecciones del 28 de abril: que quieren un Gobierno progresista, abierto y que avance".

Aunque Sánchez sigue considerando a Unidas Podemos como su socio "preferente", el líder socialista apela ahora a "todas las fuerzas políticas". A todas ellas les trasladará el "programa abierto" que tiene pensado elaborar tras sus reuniones con la sociedad civil.

"Yo ya no soy candidato, mi investidura no salió adelante y ahora es la responsabilidad de todas las fuerzas políticas reflexionar qué ocurrió y cómo podemos construir un Gobierno progresista, que no dependa de las fuerzas indepentistas. Esa es la responsabilidad de todas las fuerzas políticas", ha señalado.

Sánchez ha apelado a "todos los partidos, sobre todo a aquellos que se dicen que son constitucionalistas" que, en su opinión, "al ser conscientes de que no hay alternativa todos tienen que poner de su lado". El presidente en funciones, dirigiéndose a PP y Ciudadanos pero sin mencionarles expresamente, les ha pedido "simplemente facilitar la formación de un Gobierno".