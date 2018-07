Santamaría desmiente que Casado cuente con el apoyo de 2.000 compromisarios e insiste en la integración

La candidata a presidir el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "exageración" este miércoles en Espejo Público el apoyo de cerca de 2.000 de los 3.184 compromisarios que su rival Pablo Casado se había atribuido en las últimas horas. "Es artificial" ha declarado la exvicepresidenta del Gobierno, quien desmiente que haya ahora mismo un empate técnico entre las dos candidaturas e insiste en que gobierne la lista más votada. Santamaría, que este martes coincidió con Casado en una cena de los diputados del PP en el Congreso, admite que todavía no hay fecha para la reunión que los dos candidatos van a a mantener antes de la última votación de las primarias que se celebrará los días 20 y 21 de julio.

La exvicepresidenta del Gobierno quiere jugar ahora la perspectiva de género y durante la charla en Antena 3 ha recordado que "el 63% de los afiliados del PP eligió a una mujer y quieren que sea una mujer". Santamaría ha dado a entender que pese al enfrentamiento soterrado que ha mantenido durante los últimos años con la número dos del PP, algunos de los apoyos de Cospedal se han pasado a su bando.

"Muchos eligieron a Cospedal y me han dicho que ahora me apoyarán a mí aunque no lo voy diciendo, hasta que lo digan ellos".

Santamaría ha vuelto a referirse al tema catalán, uno de los asuntos centrales de la campaña durante las últimas horas y por los que ha recibido duros ataques de Casado, que considera que la vicepresidenta fue tibia en la respuesta al independentismo. La ex numero dos del Gobierno de Rajoy ha dado a entender que Pedro Sánchez ha puesto la política penitenciaria al servicio del Gobierno y ha deslizado que los políticos presos trasladados a cárceles catalanas "pueden tener un trato que no sea el mismo al resto de presos".

También ha querido responder a Aznar que preguntó "¿Dónde están los repsonsables de la operación diálogo?" del ejecutivo de Mariano Rajoy. Santamaría ha dicho: "A Aznar le escucho, pero el diálogo del Gobierno de Rajoy fue con Catalunya". Y ha confrontado al expresidente su pasado: "El único Gobierno que no ha hecho ninguna transferencia ha sido el de Rajoy".

Preguntada por la reforma del Código Penal sobre delitos sexuales, la candidata cree que "el consentimiento es muy importante" y le pide a la vicepresidenta y ministra de Igualdad que "haga las cosas bien y se materialice de manera que de seguridad a todo el mundo".

Menos acuerdo ha mostrado sobre una adaptación de la Constitución a lenguaje inclusivo. "Hay cosas con más prioridad como la brecha salarial, la carrera profesional o la conciliación laboral de las mujeres y la violencia de género". Durante su carrera, Santamaría asegura haber sufrido también discriminación. Cuando "tenía 37 años y fui portavoz del grupo parlamentario me llamaron novicia". También ha recordado que la actitud del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero el día del triunfo de la moción de censura del PSOE fue "muy machista y muy desagradable".