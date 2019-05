Sectores críticos de Podemos piden la dimisión del tándem Iglesias-Montero y organizar un Vistalegre III

Fuentes consultadas por Europa Press señalan que la dirección del partido "está acabada" y que la refundación se va a hacer lo quieran o no. No obstante, han advertido del riesgo de que ahora "se pongan en plan resistencia" porque eso llevaría a la paulatina desaparición de este espacio político.

En este sentido, apuntan que de la comparecencia de Iglesias esta misma mañana en la sede de Podemos, y de la entrevista posterior en la Sexta, se deduce que por su parte no hay intención de consultar con los inscritos a cerca de si debería dimitir o no. "Sabe que si lo pregunta, pierde seguro", añaden. Iglesias ha señalado esta mañana que su cargo está a disposición de los escritos pero no ha concretado ninguna fecha para una hipotética consulta.

Así, exigen que dado que "preguntan a los inscritos hasta por la vajilla que van comprar", en relación a la consulta que hicieron sobre la compra del chalé de Galapagar por parte de Montero e Iglesias, lo normal es que ante este panorama que se abre tras el ciclo electoral vuelvan a preguntar.

"ESTÁN ENROCADOS"

No obstante, opinan que "están enrocados" y no han sabido leer que en España hay tres realidades: "la derecha, la que niega a España (por los independentistas), y una tercera que es la España progresista y feminista que está orgullosa del país". "Eso Podemos no lo ha leído bien", indican, para matizar que el PSOE en cambio sí que lo ha visto.

Lamentan además que el resultado de las europeas (con siete eurodiputados) les ha dejado al nivel de la Izquierda Unida de la que decían que era un partido "acomodado", y subrayan que si los resultados no tienen consecuencias, "traicionarán al espíritu del 15M".

Estas mismas fuentes apuntan a que hoy por hoy es muy difícil entrar en un gobierno de coalición con el PSOE y ven en la insistencia de Iglesias por lograrlo, "la desesperación del que mendiga". "Es más probable que se decanten por la gobernabilidad variable", opinan, para añadir que con esto, "el tiempo de Iglesias toca a su fin en Podemos".

Además, señalan que la estrategia de Íñigo Errejón de salir de la candidatura de Podemos y crear la plataforma Más Madrid le ha salido bien, y apuntan que posiblemente, el que fuera cofundador de la formación 'morada' quiera avanzar en el proyecto y lanzarlo a nivel estatal.