Tezanos sobre la situación política: "Es impropio hablar de repetición de elecciones"

En este sentido, Tezanos espera que la clase política haga "todo el esfuerzo para no defraudar a los ciudadanos" y ha pedido a los distintos partidos políticos que sepan qué hacer "con la gestión del voto que han recibido".

El presidente del CIS se ha mostrado preocupado por la situación política actual porque considera que el país necesita "un periodo de algo más de tres años de seguridad y tranquilidad para poder progresar con el máximo nivel de consenso". De esta manera, también ha señalado que no podía haber "una patrimonalización de los votos, ya que no existe un electorado fijo de cada partido, porque los ciudadanos no solo votan por coordinadas ideologías, sino que hay cada vez más voto volátil".

El politólogo ha mostrado estas opiniones durante su participación en el curso 'Parlamento y sociedad en el siglo XXI: del bipartidismo a la España diversa' en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

En este marco, el presidente del CIS ha aprovechado para poner en valor la importancia de las encuestas "ya que ayudan al político a conocer la opinión de la calle". Tezanos también ha contestado a las críticas que recibe el CIS recalcando que no ha falsificado nunca un dato, argumentando que la metodología empleada en su elaboración lo hace imposible. Asimismo, ha mencionado el actual debate de desgaste en su contra "cuestionando un trabajo que es necesario y que aporta información de interés para la sociedad".

Por otro lado, Tezanos ha mostrado su preocupación por el estado de crispación actual "que no solo está en la política y en los medios de comunicación, sino que está empezando a llegar a la calle". En referencia a estas actitudes ha lamentado que en España se haya substituido la argumentación por "la mentira y el insulto", algo que en su opinión, degrada a quien lo hace y a la sociedad en su conjunto.