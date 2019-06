Unidas Podemos reclama a Sánchez que deje "las negociaciones en los medios" y recupere el diálogo con Iglesias

Unidas Podemos no quiere llevar a los medios de comunicación la negociación con el PSOE para un acuerdo que permita una investidura de Pedro Sánchez. La dirección del grupo confederal ha reclamado este lunes por diferentes vías que el presidente del Gobierno en funciones recupere el diálogo con Pablo Iglesias y para avanzar en un pacto que parece ahora más lejos que hace una semana, después de que este fin de semana varios periódicos publicaran que Sánchez ha vetado la presencia de Iglesias en el Consejo de Ministros.

El secretario general de Podemos ha ofrecido esta mañana una entrevista en Radiocable en la que se ha negado a confirmar si ha existido o no esa oferta para un Gobierno de coalición en el que él mismo no tendría cabida. Iglesias ha asegurado que "ojalá el PSOE no traicione las expectativas" de "un Gobierno de progreso" en España. "No concibo ni como hipótesis que Sánchez vaya a faltar al respeto a los votantes de Unidas Podemos", ha dicho.

El líder del grupo confederal ha criticado las informaciones de este fin de semana. La Vanguardia aseguraba este domingo que Sánchez ha utilizado un intermediario para comunicar a Iglesias el veto a que forme parte del Ejecutivo. "Lo primero es proteger la negociación", ha dicho el líder de Unidas Podemos. Iglesias ha rechazado responder al hipotético veto y ha pedido al Gobierno que no lance "amenazas ni ultimatums a través de los medios": "Este ruido no está a la altura de lo que se demanda", ha zanjado.

Iglesias ha hecho un llamamiento al PSOE a que "se siente" a negociar porque "España necesita un Gobierno estable". Un mensajes similar al ofrecido por la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera. Tras la reunión del Consejo de Coordinación, la diputada ha pedido ser "discretos" y ha señalado que su partido mantiene "la misma posición en público y privado". "Entendemos que no va a haber vetos por parte del PSOE", ha dicho. "Nosotros mantenemos un Gobierno compartido, de coalición con el PSOE y según las proporciones", ha apuntado.

Vera ha señalado que "no ha habido ningún veto por parte del PSOE, más allá de las declaraciones" que se han hecho en público, aunque no ha querido desmentir ni confirmar de forma tajante que los socialistas hayan recurrido a un intermediario para comunicarse con Iglesias. "Estamos a la espera de los movimientos que haga Pedro Sánchez, que es el líder de la negociación", ha señalado Vera, quien ha insistido en que "no es lo más adecuado" trasladar las negociaciones "a los medios". "Hay rumores constantes. Para agarrarnos a lo real hay que hablar en las mesas de negociación", ha zanjado.

Garzón: "Sería un error que el PSOE vetara a Iglesias"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, también ha ofrecido esta mañana una entrevista en Los Desayunos de TVE en unos términos muy similares. "Sería un error que el PSOE vetara a Pablo Iglesias", ha señalado. "No pondría lineas rojas, cualquier cosa es negociable", ha añadido. Y ha apuntado: "Hemos visto cómo se ha hecho en varias comunidades, no entiendo que tengan tanta resistencia".

Garzón ha desdeñado las filtraciones a los medios sobre el veto a Iglesias. "No lo entiendo, obedece a una política agotada de las mayorías absolutas", ha asegurado el líder de IU. "Hay mucha comunicación en medios. La primera reunión se filtró a los medios. Sánchez tiene que tener claro qué tipos de política quiere hacer y vemos que sigue pidiendo el voto a Ciudadanos y PP", ha lamentado.

Garzón ha señalado que Sánchez "tiene que entender que tenemos exigencias y cuales son las correlaciones de fuerzas" y ha dicho que "no se trata de cuántos ministerios se reparte, sino a qué tipos de acuerdos se llegan". "Tenemos mucha experiencia de acuerdos incumplidos por el PSOE", ha concluido.