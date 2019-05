Villacís no aclara si cogerá baja por maternidad y ve cualquier opción buena

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, no ha aclarado si cogerá la baja por maternidad tras dar a luz a su tercera hija en un parto programado para este viernes, si bien ha apuntado que "todas las opciones" le parecen "igual de bien".

En una entrevista en Antena 3 en la que le han preguntado si ejercerá su derecho a la baja, Villacís ha respondido que para ella lo esencial es respetar "el ámbito de decisión de la mujer", por lo que ve correcto tanto utilizar la baja al completo como que una madre "haya querido volver" al trabajo "a los cinco días" de haber dado a luz.

"Las mujeres a día de hoy nos hemos ganado la capacidad de elegir", ha comentado la candidata, que este miércoles anunció en la pradera de San Isidro que su parto será adelantado al viernes 17 de mayo, pese a que salía de cuentas el 1 de junio.

Villacís no precisó cuánto tiempo estará apartada de la campaña electoral, pero aseguró que el domingo 26 de mayo ejercerá su derecho al voto de manera presencial. "Voy a ir a votar como sea", declaró.

"Yo sólo estoy pensando en que llegue mañana, que todo salga bien", ha subrayado la candidata, que llamará a su tercera hija Inés, no por hacer un guiño a su compañera de partido Inés Arrimadas sino por tradición familiar, aunque ha bromeado: "Si Inés (Arrimadas) no me cayese bien seguramente no la llamaría así".