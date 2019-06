Vox exige concejalías de Gobierno y no únicamente gestionar distritos

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith ha exigido este lunes concejalías en el Gobierno en coalición del alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) con Cs y no únicamente gestionar distritos porque sus votos fueron "determinantes" para impedir que Manuela Carmena retuviese la Alcaldía.

Así lo ha defendido Ortega Smith en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe, en la que ha cargado contra Ciudadanos por negar su entrada en el Gobierno de Almeida, donde Begoña Villacís es vicealcaldesa.

"Las políticas que Vox va a llevar adelante tienen que tener fuerza de Gobierno porque si no algún votante se preguntará de qué ha servido votar a Vox", ha afirmado el también secretario general del partido de Santiago Abascal.

Vox no quiere ser "testaferro" de otros partidos y Ortega Smith dice ser "sensato" porque no exigirá nada que no les corresponda.

Ahora toca "concretar" la "proporcionalidad" pactada con el PP "en el Gobierno" con el que "los tres partidos" -PP, Cs y Vox- han logrado "desbancar a la izquierda sectaria", ha argumentado.

A Villacís le ha dicho que "sabe" pero "no cuenta" que aunque ellos han firmado un pacto únicamente con el PP "del que Vox no forma parte porque ellos no han querido" sin el otro pacto suscrito entre PP y Vox hoy Carmena "seguiría siendo alcaldesa".

Ortega Smith ha acusado además a Ciudadanos de ser una "veleta" por defender la modificación de Madrid Central y no su retirada, aunque es lo que han propuesto durante toda la campaña electoral, y ha considerado que Ciudadanos se "pega con la realidad" por "la mezcla del español con el francés se entiende mal".

Este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el PP negocia con Vox la adjudicación de algunas Juntas de Distrito aunque no ha precisado cuáles, y ha recordado que sin los votos de Vox no se habría producido el cambio de Gobierno en la capital.