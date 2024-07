Abascal da a entender que romperá los gobiernos autonómicos con el PP: “Feijóo protagoniza hoy la estafa más grande de la política española”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acercado este jueves la posibilidad de que su partido rompa allí donde gobierna junto al Partido Popular, después de que este haya acordado con el Gobierno central el reparto de 347 menores migrantes. “El señor Feijóo intentó desde el principio romper los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez”, ha denunciado en los pasillos del Congreso.

Vox, contrario a la acogida de niños y adolescentes migrantes para aliviar la emergencia de Canarias, ha anunciado que se reunirá esta tarde en un Comité de urgencia para decidir si finalmente salen de los acuerdos autonómicos que mantienen con el partido de Alberto Núñez Feijóo. “Vox no tiene otra aspiración que representar honradamente y dignamente a sus votantes. Y a nosotros no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas”, ha asegurado.

“Hoy Vox está solo frente a la tradición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo, que hacen como que se pelean mientras se reparten los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas, como denunciamos durante toda la campaña electoral”, ha criticado el líder ultra. “Mientras tanto a los españoles solo le reparten impuestos, inmigración ilegal y menas”, ha añadido.

La formación de ultra derecha gobierna con el PP en Valencia, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Murcia. Abascal ha amenazado de nuevo con desestabilizar el gobierno en dichos territorios, alegando que “los habitantes de esas regiones no deben ser víctimas de las decisiones de Feijóo y Sánchez”, pero que tendrán que “pagar los platos rotos de ese desacuerdo con el Partido Popular”.

El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que “nadie de la dirección de Vox se ha puesto en contacto con la dirección del PP” para discutir sobre el tema, y resigna al partido a “esperar” a ver qué decide la ejecutiva de Vox. “Vox tendrá que decidir qué quiere ser, si un partido de gobierno o un partido para protestar”, ha señalado en declaraciones a los medios en el Congreso.

La formación de ultraderecha ya ha dado los primeros pasos en dirección a la separación. Los consejeros de Murcia han dado plantón al PP y no han acudido esta mañana al Consejo de Gobierno; los socios ultra del gobierno de Aragón han anulado su agenda, y la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, ha afirmado que sus cargos institucionales serán “leales” con los votantes de Vox y con lo que decida el comité nacional esta tarde.

“El señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos nacionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente y la respuesta concreta se la daremos esta tarde”, ha insistido Abascal en los pasillos de la Cámara Baja.

El acuerdo del PP se limita a la reubicación de 347 menores

Las comunidades autónomas sí pactaron este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia la derivación voluntaria de 347 niños y adolescentes, a pesar de que Canarias calcula que necesita trasladar para aliviar la emergencia a más de 2.000 menores. Este es el pacto entre el PP y el Gobierno central que critica Abascal. Sin embargo, el acuerdo para un traslado obligatorio de menores migrantes y el consecuente cambio en la Ley de Extranjería sigue bloqueado, precisamente porque las comunidades gobernadas por los populares no se han posicionado sobre la medida y han aplazado su decisión para estudiar mejor el texto.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado la actitud del partido de Feijóo de “vergonzosa”. “No me cabe en la cabeza que el PP diga que no a una política que está presionando de tal manera a comunidades que ellos gobiernan. No me puede caber en la cabeza, y por lo tanto vamos a intentar que esta ley salga cuanto antes”, ha asegurado el socialista en una entrevista en Antena 3.