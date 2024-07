Abascal fa entendre que trencarà els governs autonòmics amb el PP: “Feijóo protagonitza avui l'estafa més gran de la política espanyola”

El president de Vox, Santiago Abascal, ha acostat aquest dijous la possibilitat que el seu partit trenque allà on cogoverna al costat del Partit Popular, després que aquest haja acordat amb el Govern central el repartiment de 347 menors migrants. “El senyor Feijóo va intentar des del principi trencar els pactes regionals amb Vox i no ha parat fins a convertir-los en impossibles. Avui el senyor Feijóo protagonitza l'estafa més gran de la política espanyola, perquè és el responsable de la continuació de Sánchez”, ha denunciat als passadissos del Congrés.

Vox, contrari a l'acolliment de xiquets i adolescents migrants per alleujar l'emergència de les Canàries, ha anunciat que es reunirà aquesta vesprada en un comitè d'urgència per decidir si finalment abandonen els acords autonòmics que mantenen amb el partit d'Alberto Núñez Feijóo. “Vox no té cap altra aspiració que representar honradament i dignament els seus votants. I a nosaltres no ens ha votat ningú per acceptar la política migratòria de Pedro Sánchez. Ni el repartiment de jutges, ni el repartiment de mena”, ha assegurat.

“Avui Vox està només davant de la traïció de Sánchez i davant de l'estafa del senyor Feijóo, que fan com que es barallen mentre es reparteixen els jutges, es reparteixen el Tribunal Constitucional, es reparteixen el Tribunal de Comptes, es reparteixen la Junta Electoral, es reparteixen les comissions parlamentàries, es reparteixen Ràdio Televisió Espanyola i es reparteixen les butaques a Brussel·les, com vam denunciar durant tota la campanya electoral”, ha criticat el líder ultra. “Mentrestant, als espanyols només els reparteixen impostos, immigració il·legal i menas”, ha afegit.

La formació d'ultradreta governa amb el PP a València, Extremadura, Castella i Lleó, Aragó i Múrcia. Abascal ha tornat a amenaçar de desestabilitzar el govern en aquests territoris, al·legant que “els habitants d'aquestes regions no han de ser víctimes de les decisions de Feijóo i Sánchez”, però que hauran de “pagar els plats trencats d'aquest desacord amb el Partit Popular ”. Ha afirmat a més que compta amb el suport dels seus votants, que comprenen les decisions de la cúpula del partit.

El vicesecretari de política autonòmica del PP, Elías Bendodo, ha assegurat aquest dijous que “ningú de la direcció de Vox s'ha posat en contacte amb la direcció del PP” per discutir sobre el tema, i resigna el partit a “esperar ” a veure què decideix l'executiva de Vox. “Vox haurà de decidir què vol ser, si un partit de govern o un partit per protestar”, ha assenyalat en declaracions als mitjans al Congrés.

La formació d'ultradreta ja ha fet els primers passos en direcció a la separació. Els consellers de Múrcia han plantat el PP i no han acudit aquest matí al Consell de Govern; els socis ultra del govern d'Aragó han anul·lat la seua agenda, i la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha afirmat que els seus càrrecs institucionals seran “lleials” amb els votants de Vox i amb allò decidisca el comitè nacional aquesta vesprada.

“El senyor Feijóo és el que ha decidit trencar els governs impedint els seus líders territorials votar en contra del repartiment de menas. És una decisió unilateral del senyor Feijóo, que haurà d'explicar als seus electors. Els nostres ho comprenen perfectament i la resposta concreta la donarem aquesta vesprada”, ha insistit Abascal als passadissos de la Cambra Baixa.