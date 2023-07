Abascal inunda sus mítines de insultos a Sánchez, Díaz y las ministras de Unidas Podemos

Hace tan solo tres meses, durante la moción de censura que Vox presentó en el Congreso contra el Gobierno del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez urgió a Santiago Abascal a “pedir perdón” y retirar los insultos que unos días antes, durante un acto en Santa Cruz de Tenerife, había lanzado contra Irene Montero y Ione Belarra, a las que acusó de hacer “apología de la pederastia” por haber promovido la “ley criminal” del 'solo sí es sí', “una ley hecha por por unas locas que están en el Consejo de Ministros”, afirmó. El líder ultraderechista, que se queja de que hay “una campaña contra Vox”, no solo no pidió perdón, sino que incrementó sus ataques hacia las dos dirigentes de Podemos en todas sus intervenciones en el Congreso. No solo contra ellas. También contra el propio Pedro Sánchez y su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder ahora de Sumar.

Llegada la precampaña y la campaña electoral del 23J, Abascal ha encontrado el escenario perfecto para continuar lanzando a su libre albedrío todo tipo de descalificaciones y graves insultos contra Sánchez y las dirigentes de Podemos, a las que ha convertido en el blanco preferido de todas sus intervenciones que adereza con su tono bronco y faltón. “Autócrata”, “mentiroso”, “tramposo”, “ilegítimo” o “peligro público” (a Sánchez). “Indocumentada”, “señora muy peligrosas”, “la puñales” (a Yolanda Díaz) y “lunáticas”, “locas” “psicópatas” (a Montero y Belarra), son los principales improperios que va lanzando el líder de la extrema derecha en casi todos sus mítines electorales, desatando el fervor de sus seguidores.

Día tras día, Abascal ha repetido allí por donde va que Sánchez es “el líder de la manada”, ha afirmado que es un “mentiroso” y un “tramposo” que ha engañado a los españoles, por lo que es que “un presidente ilegítimo” que debería estar “inhabilitado” junto a todos sus ministros. Además, le ha acusado de ser un “criminal” y de haber llevado deliberadamente a “la ruina” al país con sus políticas “progres” de la Agenda 2030 y “toda la porquería legislativa de la izquierda” que él se compromete a abolir en su totalidad .

Uno de los actos en los que Abascal estuvo especialmente intenso tuvo lugar el pasado 6 de julio en el Ejido (Almería). Allí, el dirigente de extrema derecha lanzó toda su artillería pesada contra las ministras del Gobierno de Sánchez: “Esas lunáticas que dicen que los hijos no son propiedad de nadie, que son personas que merecen el respeto a sus derechos humanos… pero los padres y las madres que los hemos traído al mundo queremos lo mejor para ellos y somos los que vamos a decidir cuál es su educación sin permitir que ningún politicucho de tres al cuarto nos arrebate lo más precioso que tenemos”.

Díaz, “una señora muy peligrosa”

Las críticas subieron de tono al referirse a la ley del 'solo sí es sí' y sus “perversos efectos”. “El líder de la manada, Pedro Sánchez, y su cómplice Yolanda Díaz y las otras dos psicópatas a las que en este momento ha querido apartar, han puesto en la calle a individuos peligrosísimos que con toda seguridad van a volver a atacar y a violar a mujeres y cuando eso ocurra, porque eso va a ocurrir, ¿quién va a asumir las consecuencias?”, preguntó a sus seguidores el líder de Vox.

Abascal se centró más adelante en descalificar con dureza a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, que ahora es la candidata de Sumar, sobre la que afirmó: “Está claro que esta señora en cuanto la puso allí Pablo Iglesias se dio la vuelta y ¡zasca! le dio varios navajazos en las costillas, uno tras otro”. “Le ha quitado el partido, ha echado a su mujer… a esta señora no se le puede dejar ni las llaves de casa, ni las del coche, ni tampoco dejar a cargo de los hijos”, añadió. “Esta señora es una señora muy, muy peligrosa, es la misma a la que hemos visto elogiar la importancia de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y ahora va vestida de Armani”, siguió cargando Abascal, entre aplausos de sus acólitos.

Al día siguiente del mitin de Almería, Abascal viajó hasta Valladolid en donde prosiguió su particular cruzada contra el Gobierno, aderezando su discurso con las habituales descalificaciones contra Pedro Sánchez y la líder de Sumar, a la que en esta ocasión apodó “la puñales” basándose en el mismo argumento de que ha traicionado a Pablo Iglesias, apropiándose de su espacio político y “echando a su mujer”, Irene Montero. Previamente, había abogado por “sentar en el banquillo al presidente del CIS, José Félix Tezanos, al que acusa de manipular las encuestas en favor del PSOE.

En el mismo mitin el dirigente ultraderechista tildó a Díaz de “indocumentada”. “Ahora ha salido la indocumentada esa, socia del presidente del Gobierno, a prometer 20.000 euros a los jóvenes. Se los podían haber dado mientras gobernaban pero, no, han esperado a que llegaran las elecciones”, afirmó, añadiendo sin aportar datos ni fuentes que esa medida ya se está “publicando en todas las páginas marroquíes” para ver cómo puede conseguir esa ayuda, que a su juicio solo provoca el “efecto llamada” en la juventud de ese país. “Ya sabemos qué es lo que nos trae este Gobierno, el efecto llamada, la inseguridad y la degradación de nuestros barrios”, sentenció.

La “actitud de odio” de Sánchez

El lunes de la semana pasada el líder de Vox dejó libre su agenda nocturna para no perderse el cara a cara entre Sánchez y Feijóo que organizó Atresmedia. Nada más finalizar el duelo cargó contra ambos dirigentes: “Creo que los españoles ya hemos visto suficiente en este debate. Es preocupante. Hace cinco años que la Moncloa está ocupada por un personaje narcisista, agresivo y perturbado…. Y a ese personaje peligroso el señor Feijóo acaba de ofrecerle una abstención para que pueda seguir…”, lamentó, en alusión al pacto que ofreció el líder del PP para que los dos se comprometan a dejar gobernar a la lista más votada.

Al día siguiente, en un acto electoral en Málaga, sin disimular que estaba dolido porque no ha sido invitado a protagonizar ningún cara a cara con alguno de los dos líderes, Abascal se refirió de nuevo al debate para arremeter contra Pedro Sánchez sobre el que opinó que “se mostró agresivo, nervioso y maleducado”. “Con sus interrupciones llegó a maltratar a la audiencia, maltrató a los presentadores e incluso al oponente [Núñez Feijóo]”, añadió para insistir en que “Pedro Sánchez ha sido peligroso para España y en esa actitud de agresividad y de odio que ayer percibimos, con esa cara desencajada que se le vio, se ha convertido en un peligro aún mayor para los españoles”.