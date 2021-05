Alberto Rodríguez no repetirá como secretario de Organización de Podemos en la IV Asamblea del partido

La próxima dirección de Podemos no contará entre sus miembros con el actual secretario de Organización. "Renuncio a presentarme a las primarias para formar parte a la dirección del partido. Sin dramas. Lo veo como un proceso natural. Todas tenemos que dar un poco para evitar que unas pocas tengan que darlo todo", ha anunciado Alberto Rodríguez este jueves en un vídeo en su Facebook.

La Fiscalía pide seis meses de cárcel para el diputado de Podemos Alberto Rodríguez por dar "una patada" a un policía en una protesta contra Wert

El diputado canario, pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que puede suponer su inhabilitación, no renuncia a su escaño. Y desliga su paso al lado de su futuro judicial: "Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial que sufro. Estaba ya tomada antes de la última comunicación judicial". "Me podrán juzgar mil veces. Me podrán condenar sin pruebas un millón de veces. Eso va a dar igual, no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para conquistar derechos para la mayoría social", dice Rodríguez en el mensaje.

Rodríguez está a la espera de que el Supremo ratifique, o no, la petición de seis meses de prisión que ha solicitado la Fiscalía por supuestamente dar "una patada" a un policía en una protesta contra la reforma educativa que promovía entonces el PP. En su declaración durante el juicio, el diputado negó los hechos y denunció "la criminalización de la protesta social". La petición de la Fiscalía se basa en el único testimonio del policía supuestamente agredido, así como los partes que constatan una contusión en la rodilla izquierda, que sanó en cinco días, que no produjo baja laboral y con necesidad de una única asistencia médica.

Cierre de una etapa

En el vídeo, Rodríguez asegura que era consciente de que "antes o después llegaría el momento" y que el relevo le parece "saludable, natural en cualquier colectivo humano que quiere avanzar". "Y llegó el momento. Tras estos dos años de dejarme lo más valioso, la vida, el tiempo y la energía, la mía y de la que gente que más me quiere, toca cerrar una etapa", asegura.

Alberto Rodríguez entró a formar parte de la dirección de Podemos en 2017, en Vistalegre 2. Pero el batacazo electoral de las autonómicas y municipales de 2019 obligó a Pablo Iglesias a acometer una remodelación ante los problemas territoriales del partido. Pablo Echenique dejó la Secretaría de Organización, cargo que asumió el diputado canario, en una sucesión natural ya que Rodríguez llevaba meses colaborando en una de las carteras más complicadas de cualquier partido, también en Podemos.

Tras dos años en el cargo, Rodríguez renuncia después de haber puesto en marcha un nuevo modelo de organización en el partido para intentar paliar uno de los problemas que arrastra Podemos desde su fundación, la falta de arraigo territorial. El sistema se estrenó tras las III Asamblea Ciudadana, celebrada en 2020 y en mitad de la pandemia, y sus frutos todavía no son muy visibles. Con todo, la única candidata, de momento, para sustituir a Pablo Iglesias al frente del partido, Ione Belarra, aseguraba esta misma semana en una entrevista con elDiario.es aseguraba: "Hace apenas un año pusimos en marcha un nuevo modelo organizativo que está dando frutos y que está funcionando bien para enraizar Podemos a nivel territorial".

Así, el nuevo secretario de Organización tendrá entre sus tareas el profundizar en un modelo que, a priori, no se modificará en la IV Asamblea Ciudadana.

De momento no se conoce el nombre de quien sustituirá a Rodríguez en la Secretaría de Organización de Podemos. De hecho, este jueves se ha abierto formalmente el plazo para registrar las candidaturas. En principio, Belarra contará con buena parte de la actual dirección del partido, según dijo ella misma en la entrevista antes citada: "El grueso del equipo que salió elegido el año pasado en la Asamblea es muy valioso y tiene que seguir continuando en esta nueva etapa".

Entre ese "grueso" no estará Alberto Rodríguez, quien formó parte de la candidatura de Podemos ya en diciembre de 2015. Fue uno de los 69 diputados que logró el partido en aquellas elecciones que pusieron patas arriba el sistema político español. Rodríguez protagonizó una de las imágenes que sirven de icono para representar lo que significó aquél momento, cuando pasó por delante del escaño del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros miembros del Ejecutivo del PP.