Alivio y expectacion en torno al acuerdo sobre Gibraltar

Algeciras (Cádiz), 1 ene (EFE).- Alivio es la sensación que deja en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar el principio de acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido, que permitirá un tránsito fluido en la frontera con Gibraltar, y expectación ante la futura aplicación de políticas europeas en el Peñón, en especial el acuerdo de Schengen.

Este principio de acuerdo tiene una especial relevancia en La Línea de la Concepción (Cádiz) por su relación de vecindad más directa con Gibraltar, ciudad con la que comparte frontera.

Para el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea (Apymell), Lorenzo Pérez Periáñez, este jueves, 31 de diciembre de 2020, es "el día más importante para la historia de la ciudad desde el día de su fundación".

Precisamente en el recién terminado 2020 se ha conmemorado el 150 aniversario de La Línea de la Concepción, ciudad que, según Pérez Periáñez, "con un Brexit duro hubiese corrido peligro incluso de desaparición".

"El 60 por ciento del PIB de La Línea lo genera Gibraltar", ha asegurado para añadir que la localidad tiene "una dependencia económica muy grande" con Gibraltar, "no solo por los trabajadores linenses que trabajan allí, sino los muchos gibraltareños que consumen en nuestra hostelería y nuestro comercio".

Tras anunciarse el acuerdo, Pérez Periáñez contactó con algunos de sus colegas de la Cámara de Comercio de Gibraltar, donde "también están exultantes", ya que "buena parte de sus negocios se nutren del turismo y con una frontera dura, el comercio y la hostelería gibraltareños hubieran sufrido un perjuicio enorme".

Además, para el presidente de Apymell el acuerdo "ha sobrepasado las expectativas" que se habían marcado sobre fluidez en la frontera para los trabajadores transfronterizos, lo que ha valorado porque, "al margen del tema económico, tenemos familias en los dos lados".

"Yo tengo a mi abuela en Gibraltar, por ejemplo", ha comentado Pérez Periáñez, quien ha admitido que existía el peligro de que los familiares no pudieran reunirse cuando quisieran y "de tener muchas complicaciones para pasar la frontera".

Antonio Paula Sánchez, español que trabaja en un centro de menores de la colonia británica, ha indicado que "es un alivio que desaparezca la Verja al entrar Gibraltar en el espacio Shengen".

Alivio porque "los trabajadores veíamos que se nos venía un panorama bastante malo" en el caso de que "se hiciese realidad el proceso de cinco minutos por cada pasaporte, con colas de ocho o nueve horas, porque no podríamos ir a trabajar, ni podrían entrar productos frescos en Gibraltar; hubiera sido una debacle".

"Si Gibraltar tiene un peso importante en el PIB del Campo de Gibraltar, también hay que tener en cuenta que hay 3.000 británicos que viven en España y cruzan a diario la frontera para ir a trabajar, y con los españoles que trabajamos allí sumamos unas 15.000 personas, que es el 48 % de la población activa de Gibraltar", ha resaltado Sánchez para dar una dimensión del alcance del acuerdo también en la colonia.

Este empleado apunta más allá de una integración comercial y económica en el denominado espacio Schengen y espera también que se aplique en materia laboral y sindical.

"Los trabajadores tenemos problemas propios, como el cambio de divisa, el seguro 'in itínere', los contratos a cero horas; en Gibraltar se cobra por día y hora y si en un mes no te llaman, no cobras nada. Por eso necesitamos una representación y espero que esta apertura se aplique también a estos derechos", ha añadido.

Precisamente el sindicato de trabajadores de Gibraltar, Unite, ha expresado este viernes en un comunicado que acoge el anuncio de acuerdo "con cautela", aunque lo considera "importante" ante el temor a un "Brexit duro", y reconoce el "trabajo incansable" de los negociadores, a la espera de un "tratado potencialmente histórico".

El sindicato gibraltareño admite que, "en principio", este acuerdo "proporciona un respiro crucial para negociar en su totalidad la futura relación entre Gibraltar y la Unión Europea, al mismo tiempo que evita la catástrofe que habría sido un no acuerdo".

En cualquier caso, Unite aguarda al estudio completo del texto del acuerdo y a una consulta completa sobre el mismo con el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, para ofrecer un análisis más amplio.