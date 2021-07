Almeida critica que el Gobierno tilde al PP de "machista y homófobo" pero no quiera "poner etiquetas a Cuba"

Preguntado por si China y Arabia Saudí son dictaduras, responde que "el PP siempre ha sido clarísimo en la defensa de los derechos humanos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la Nación no quiera "poner etiquetas a Cuba" sobre si es o no una dictadura, mientras que el Ejecutivo "cuelga etiquetas a quien no piensa como ellos" y califica a su formación de "machista y homófoba".

"He escuchado unas declaraciones de la vicepresidenta Nadia Calviño, que la considero correcta, mesurada pero firme, y dice que no conviene poner etiquetas. Cuando se nos acusa de fascistas, homófobos, machistas y ahora se nos diga que no se puede decir que Cuba es una dictadura donde se oprime brutalmente. El Gobierno cuelga etiquetas a quien no piensa como ellos pero no podemos decir que es una dictadura", ha señalado desde San Lorenzo de El Escorial, donde ha acudido con motivo de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense (UCM).

Calviño ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue "muy claro" ayer al calificar el régimen cubano, cuando dijo que no era una democracia, pero ha eludido poner "etiquetas a las cosas" al Gobierno de este país, al entender que no aporta para solucionar la situación.

Por su parte, Martínez-Almeida ha defendido que "el PP siempre ha mantenido la misma posición y la denuncia de privación de libertades, derechos básicos, y que en Cuba hay una dictadura, la continuación de una obra desgraciada de más de 60 años".

Entiende el primer edil madrileño que el Ejecutivo "debería tener una distancia insalvable" pero que "prefieren mantener una equidistancia", y en este punto ha aseverado que "no se encontrará al PP en un renuncio". "Siempre hemos defendido que se oprimen los derechos humanos y las libertades, y el problema no lo tiene el PP, sino un Gobierno que mantiene equidistancia ante la represión brutal que hay en Cuba", ha reiterado.

Requerido por si China y Arabia Saudí son unas dictaduras, Almeida ha respondido que "el PP siempre ha sido clarísimo en la defensa de los derechos humanos y las libertades", algo comprobable en "la trayectoria e historia" del partido.

"Digo al PSOE que no hay regímenes buenos o malos; hay que hacer una apuesta decidida y firme por las libertades. Siempre hemos defendido que la democracia es el mejor sistema", ha concluido.