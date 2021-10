Almeida dice sobre la sentencia de la caja B que el PP de Pablo Casado está "comprometido contra la corrupción"

La primera declaración pública de un miembro del PP sobre la sentencia que confirma que la sede de Génova se pagó con dinero negro ha llegado un día más tarde. El portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, ha querido desvincular la condena con la dirección actual del partido y ha precisado que, con Pablo Casado al frente, el PP tiene "un compromiso fuerte contra la corrupción".

El alcalde de Madrid ha confirmado además que acatan y respetan la sentencia de la Audiencia Nacional publicada ayer, que condena al extesorero Luis Bárcenas y al partido por la existencia ​​de una contabilidad en B con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.

Ayer, ningún representante hizo en público ninguna declaración sobre la sentencia y la única frase que salió desde la dirección fue "sobre esa cuestión ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir". Hoy, Almeida no ha ido mucho más allá en declaraciones a la prensa antes de asistir al Comité Regional del PP de Madrid: "Son conscientes el conjunto de los españoles de que el Partido Popular, con Pablo Casado al frente, tiene un fuerte compromiso contra la corrupción". Las declaraciones van en la línea de la estrategia de Casado de tratar de desvincular su liderazgo con la corrupción, que asocia a algo ocurrido en el pasado, para lo que en febrero anunció que el PP abandonaría la histórica sede del partido.

"Respetamos y acatamos la sentencia. No somos como otros partidos que las acatan o no en función de si les benefician o no", ha zanjado Almeida sobre este asunto.

Antes de entrar a la reunión del Comité Regional, el dirigente popular también ha hablado sobre el partido en Madrid. Almeida ha aseverado este viernes que "los grandes resultados" que obtuvo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo se deben "a Ayuso", pero también, ha precisado, "al trabajo de todo el partido". Lo ha hecho solo unas horas después de que la presidenta madrileña haya reactivado su choque con Génova por las primarias del PP de Madrid. Ayuso apremió ayer a que ese proceso se celebre cuanto antes: "En tiempo y forma como marcan los estatutos y la ley".

Hoy el alcalde ha insistido sin embargo en que "la relación con Ayuso es continua y fluida, como no puede ser de otra manera, por las responsabilidades institucionales y por la sintonía política y funcional". Será esta la primera vez que la cúpula del partido a nivel autonómico al completo se reencuentre después de que Ayuso anunciara en septiembre por primera vez públicamente que se presentará a liderarlo cuando se celebre el próximo Congreso Regional.