Álvarez de Toledo considera que su mayor logro político es llamar a Pablo Iglesias "hijo de un terrorista"

La diputada del PP y exportavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que su mayor logro político ha sido llamar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "hijo de un terrorista", durante el pleno de la Cámara Baja del pasado 27 de mayo. La acusación, justificada según la polémica dirigente popular en que el padre de Iglesias militó en su juventud en el FRAP, le costó una denuncia de Francisco Javier Iglesias, ante la cual Álvarez de Toledo intentó que el PP le costeara la defensa. Casado, sin embargo, no accedió a asumir ese coste, lo cual precipitó la destitución de la portavoz de su cargo, en agosto.

"¿Cuál diría que es su mayor logro político?", le preguntan a la diputada por Barcelona en una entrevista en la edición de diciembre de la revista Vanity Fair que se publica este viernes. "Llamar a Pablo Iglesias por su título", responde ella.

En aquella sesión parlamentaria del 27 de mayo, el vicepresidente segundo respondió a una interpelación que le había realizado Álvarez de Toledo con referencias al título nobiliario de la dirigente popular, que es marquesa de Casa Fuerte. Cuando llegó su turno, la entonces portavoz del PP quiso contestar a Iglesias con las siguientes palabras: "Ha hecho referencia a mi título. Los hijos no somos responsables de nuestros padres. Primera y última vez que lo digo, usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político".

Durante la entrevista, Álvarez de Toledo –que tras esa intervención parlamentaria sí volvió a repetir su acusación de terrorista al padre de Iglesias en varias ocasiones– no se muestra incómoda cuando se le relaciona con el término "facha". "¿Y quién no lo es? Hasta el bueno de Serrat", sostiene. "Si hoy no te llaman facha, no eres nadie", sentencia. A la diputada popular sí le molesta, en cambio, que le llamen extranjera. "Revela la xenofobia que anida en todo nacionalismo, no solo el separatista. Es un rescoldo de nuestro origen tribal y debe ser combatida", añade.

La parlamentaria ha sido desplazada de la primera línea política, pero ella intenta mantener la atención mediática que logró durante su etapa al frente de la portavocía en el Congreso con la creación de un canal de Youtube en el que manifiesta abiertamente sus discrepancias con la gestión de la dirección del PP de Pablo Casado.

En su opinión, "de la política han desaparecido los intelectuales". "Los últimos fueron los fundadores de Ciudadanos. Pero decidieron entregar el partido a políticos profesionales. Una lástima", señala en la mencionada entrevista.

Discrepancias con Feijóo y Gamarra

“El PP ha recibido dos golpes, se rompió por un lado y se rompió por otro” asegura, en alusión a la división de la derecha española en tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos. La ex portavoz popular cree además que su partido está ante el mayor reto de su historia. Por ello, insiste en la necesidad de "defender la democracia, integrar a liberales, conservadores, socialdemócratas, a personas del progresismo ilustrado y otras que se marcharon desencantadas a Vox".

Preguntada por cómo se consigue esa integración, Álvarez de Toledo responde: "No es fácil, claro. Hay que reforzar la democracia interna y unir a personas que tienen opiniones divergentes, por ejemplo, Núñez Feijóo y yo sobre el nacionalismo, o Cuca Gamarra y yo sobre el feminismo".