Anticorrupción recurre la absolución por el delito de cohecho del comisario Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la absolución por el delito de cohecho que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó contra el comisario José Manuel Villarejo y algunos de sus colaboradores el pasado julio. Ese tribunal condenó al comisario jubilado a 19 años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil tras el primer juicio de la macrocausa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal, sin embargo, consideró que el comisario no se sirvió de sus funciones policiales para elaborar los dosieres que vendió a sus clientes y que se investigaron en las piezas Land, Iron y Pintor de la causa Tándem. En este sentido, la Sala concluyó que no podía condenar por cohecho pasivo al comisario, ni por activo a sus clientes, porque su condición de policía no influyó en los trabajos que hizo para ellos.

El recurso de Anticorrupción debe ser resuelto ahora por la Sala de Apelaciones, una instancia superior dentro de la Audiencia Nacional creada en 2017. La resolución afectará a casi toda la causa ya que el delito de cohecho está presente en la acusación de las distintas piezas de Tándem aunque no así en otras como Kitchen, donde el comisario actuó claramente dentro de su destino en la Dirección Adjunta Operativa para espiar a Luis Bárcenas con fondos reservados.