Arrimadas cierra la convención de Ciudadanos reivindicando su subsistencia y sin mencionar a Rivera

Inés Arrimadas ha clausurado este domingo la convención política que ha celebrado este fin de semana Ciudadanos en Madrid pasando página a la etapa de su antecesor, Albert Rivera, al que no ha citado ni una sola vez durante su discurso de más de una hora. El exlíder de la formación rechazó participar en este cónclave alegando que ya no está en primera línea política –pese a que varios miembros de la actual dirección le invitaron al evento– y ha aparecido solo una vez de manera fugaz en un vídeo durante la jornada de cierre.

En su intervención, Arrimadas ha hecho repaso de los 15 años de existencia del partdio destacando de forma genérica que fue "fundado por un grupo de valientes". La líder de la formación ha reivindicado la existencia de Ciudadanos porque cree que el proyecto político que representa "es más necesario que nunca". "Tenemos que trabajar para la sociedad porque somos imprescindibles", ha insistido. "No podemos tirar la toalla", les ha dicho a los suyos. "Quiero que esta convención sea la de la convicción. Esta convención tiene que ser un punto de partida, tiene que ser la que relance el proyecto liberal en España", ha remachado. "Quiero que Ciudadanos sea el partido de la esperanza, el que dé esperanza a la gente".

Después de agradecer a la militancia sus aportaciones y su participación en este cónclave, Arrimadas ha insistido, como hizo en la jornada anterior, en el carácter "liberal" de la formación. "No podemos tener mejor lema que el de 'liberales' porque eso es lo que somos, liberales; es la mejor palabra que nos define, la que nos une y la que nos representa". "Somos liberales de verdad, con mayúscula, para todo y por encima de todo", ha reiterado Arrimadas, añadiendo que salen de este encuentro "más convencidos que nunca de pertenecer a este gran proyecto político".

La líder de la formación no ha dejado de destacar el papel que tiene que seguir jugando el partido frente al "bipartidismo, los populismos y el independentismo". "Este partido representa un proyecto útil para España. Nosotros no somos un fin en sí mismo. No podemos mirarnos el ombligo. Somos un buen partido y un buen partido de Gobierno. Gobernamos bien, muy bien y lo hemos demostrado", ha reivindicado Arrimadas, aprovechando el momento para destacar la labor que a su juicio están realizando en Andalucía junto al PP, uno de los pocos gobiernos de coalición importantes que les queda, junto al de Castilla y León y el del Ayuntamento de Madrid.

En su discurso no han faltado palabras de ánimo para la militancia y para los dirigentes de su partido, que están viendo como merman sus filas, bien porque hay bajas o bien porque se van al PP. A unos y otros les ha pedido que afronten esta nueva etapa con fuerza con el fin de remontar el bache que atraviesan. "No nos lo han puesto fácil, ni nos lo pondrán, pero no importa, tenemos que seguir trabajando", ha dicho.

Durante la primera jornada quedó zanjado el asunto sobre una posible fusión con el PP en el futuro: "No habrá fusión". "Saldremos de aquí rearmados, somos necesarios", pero "no habrá fusión con el PP", aseguró el vicesecretario general del partido, Edmunod Bal. En el cierre del acto, la líder de Ciudadanos no se ha parado a repetirlo.

Aunque la autocrítica ha sido mínima, ya que ese no era precisamente el fin del cónclave, durante la jornada del sábado la propia Arrimadas y Bal reconocieron ciertos "errores" cometidos a lo largo de estos meses. "No me cuesta trabajo decirlo. No nos cuesta decir que hemos cometido errores y que hay que aprovechar los aciertos de otros partidos", dijo Bal en su intervención de bienvenida, haciendo hincapié luego en que el partido "no ha sabido comunicar bien" la buena gestión que han hecho los dirigentes de Ciudadanos en los gobiernos de coalición, en referencia al de Madrid.

Arrimadas ya había destacado el día anterior que Ciudadanos es una formación distinta al PP y a otros partidos. "Todos los demás han incurrido en casos de corrupción y nosotros no". "España sería un país peor sin nosotros, un país entregado al bipartidismo y al populismo. Somos, por tanto, el partido correcto", ha añadido, insistiendo en la necesidad de seguir manteniendo representación en las instituciones para "hacer reformas" y "pactos de Estado".

Si el sábado los asistentes al cónclave debatieron bajo los títulos de 'ciencia y agenda Verde', 'renovar Europa' y 'el centro es necesario', este domingo la jornada se ha dedicado a otras dos ponencias: ‘la España de las libertades y derechos', con los periodistas David Mejía, Maite Rico y Anna Grau; y a 'la España del futuro', en la que han intervenido María Blanco, Benito Arruñada, Rafael Doménech bajo la coordinación de la diputada María Muñoz. El partido ha dejado la presentación de las conclusiones de esas ponencias para darlas a conocer "más adelante".