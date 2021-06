Arrimadas traslada a los líderes europeos su "preocupación" por los indultos y critica a Garamendi por apoyarlos

Inés Arrimadas se ha reunido este jueves en Bruselas con dirigentes de la Comisión Europea y líderes del grupo liberal Renew Europe –al que pertenece su partido– a los que ha trasladado su malestar por la decisión de Pedro Sánchez de conceder indultos a los líderes independentistas del procés. En la rueda de prensa que ha ofrecido posteriormente junto al jefe de la delegación de su partido en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, Arrimadas ha señalado que le ha trasladado a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, su preocupación y "toda la información que tenemos de primera mano" sobre el asunto de los indultos, explicándole, entre otras cosas, los informes desfavorables que han dictaminado tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía del Estado. Además, le ha detallado que los presos no solo "no se han arrependido" de sus actos, sino que "han dicho en varias ocasiones que volverían a hacerlo mismo", es decir, convocar un referéndum ilegal encaminado a que los catalanes voten la independencia, lo que para Ciudadanos es todo "un golpe de Estado contra la democracia y la legalidad". Por si no lo sabía, también le ha apuntado que su partido en aquellas fechas –2017– fue el "ganador de las elecciones" en Catalunya.

La presidenta de Ciudadanos no ha querido desvelar cuál ha sido la respuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, pero ha aprovechado la rueda de prensa que ha ofrecido después de la jornada para responder al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que en una entrevista en TVE ha dicho sobre los indultos que "bienvenidos sean" si ayudan a que "las cosas se normalicen" en Catalunya.

Arrimadas le que replicado que "la normalidad" en Catalunya "nunca se ha recuperado", ya que, a su juicio, los ciudadanos no independentistas catalanes siguen sufriendo hostigamientos, los medios públicos siguen "insultando a la mitad de los catalanes"; "se incumplen sentencias" sobre cuestiones lingüísticas, sigue habiendo edificios públicos "con propaganda separatista", y continúa el "adoctrinamiento en las escuelas". "Quizás ese es el problema. Hay algunos que piensan que mientras los nacionalistas no dan un golpe de Estado o declaran la independencia es que están cumpliendo con la legalidad, y eso es no tener ni idea de lo que sufrimos los catalanes constitucionalistas", ha añadido.

La presidenta de Ciudadanos ha insistido en que los planes de Sánchez son una "afrenta" al sistema judicial y a la separación de poderes, además de ir contra el sentir mayoritario de los españoles y de las promesas electorales del presidente que en campaña dijo que estaba en contra de los indultos. Sin embargo, ha denunciado que ahora el presidente del Gobierno "se arrodilla" ante los nacionalistas con tal de permanecer en el poder el mayor tiempo posible. "Nosotros vamos a hacer lo que el Gobierno no hace, rebatir la propaganda nacionalistas y seguir defendiendo los intereses de los españoles y luchar por España", ha afirmado Arrimadas.

Junto a esto, la líder de Ciudadanos ha pedido al Gobierno que "invierta bien" el dinero del fondo de reestructuración que ha aprobado Bruselas para España. "Celebramos que Europa cumpla, pero ahora esperamos que España también cumpla y gaste bien esa partida que ha costado mucho acordarla. No podemos desperdiciar esta oportunidad y repartirlo a dedo, como ha hecho este Gobierno con Plus Ultra". Arrimadas ha señalado que aunque es una buena noticia que llegue ese dinero, el plan de España sobre ese reparto todavía no se ha llevado al Parlamento. "Veremos si es un plan de país o un plan de partido y de propaganda del señor Redondo", ha zanjado.