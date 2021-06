Asens cree que el rey debería abdicar si decide no firmar los indultos

Barcelona, 14 jun (EFE).- El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado este lunes que si el rey Felipe VI no firma los indultos "se saltará la Constitución y debería abdicar" por cometer "la mayor ilegalidad constitucional que se ha cometido por parte de la monarquía".

Así lo ha dicho en declaraciones a RNE un día después de la manifestación en la plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los líderes independentistas, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó al Gobierno si "va a hacer cómplice al rey", que tendrá que firmar los indultos, de una "acción ilegal" con la que pretende "trocear una parte de España como Cataluña".

"El rey no puede no firmar, no hay margen. Ayuso ha puesto en una posición muy difícil al rey porque si firma, para muchos ultras será un traidor, un cómplice, porque es lo que ha sugerido ella, pero si no firma se saltará la Constitución", ha señalado hoy Asens al respecto.

Y ha añadido que "el peor enemigo del rey es la propia derecha" y ha recordado que España es una monarquía parlamentaria.

Para el presidente del grupo de Unidas Podemos, las derechas "pincharon" en la manifestación de ayer y las ha acusado de mentir para "intoxicar a la opinión pública".

"Es falso que se vaya a robar la soberanía del pueblo. La soberanía reside en el Congreso de los Diputados, no en la plaza Colón", ha argumentado Asens, que ha emplazado al Gobierno a que "multiplique sus esfuerzos" para "desmontar las mentiras" de la derecha.

Por otro lado, sobre un eventual retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, Asens ha apuntado que es una "anomalía" que haya recuperado su inmunidad y pueda desplazarse "por cualquier país del mundo menos España", y ha defendido que España también forme parte de esa lista.

Para Asens, los jueces deberían "acatar lo que dice la justicia de otros países" y lo que dirá próximamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los líderes del procés, ha avanzado.