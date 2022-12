Bal presenta su candidatura “de renovación” con la que cree que podrá reflotar Ciudadanos

El cisma en Ciudadanos ya es oficial. Este miércoles, tal y como había adelantado hace más de una semana, el vicesecretario y portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha convocado en la Plaza de las Cortes a los periodistas para adelantar y presentar a algunos de los integrantes de la candidatura que él va a liderar para convertirse en el nuevo dirigente del partido. “Encabezamos esta candidatura con la intención de hacer de Ciudadanos un vehículo renovado en el centro español como partido liberal y progresista”, ha expresado Bal.

Arrimadas contra Bal, por los restos de Ciudadanos

Más

Junto a él, se encontraban los tres primeros nombres que irán en la lista. “Hoy dan un paso adelante conmigo otra serie de personas”, ha indicado, para presentar a “unos valientes”, que van a encabezar la candidatura. Así, Santiago Saura, va a ser candidato a secretario general del partido. “Es del equipo de Villacís, fue su número dos en la lista de 2019”, ha valorado el todavía portavoz adjunto de los naranjas. “También tengo a Sara Jiménez, la conocen de sobra por sus intervenciones en el Congreso”, ha seguido presentando. Por último, el otro nombre desvelado este miércoles es el de Mari Carmen Martínez Granados, que realiza “un trabajo incesante” en la Cámara Baja.

Así, todos los intentos de pactar una lista de unidad con Arrimadas han quedado definitivamente enterrados, una vez que la presidenta del partido rechazara su oferta de una “tercera vía” con “gente nueva”. Sobre ella, Edmundo Bal ha expresado que le ofreció seguir siendo portavoz parlamentaria. “Me parecía bien, pero no fue suficiente y quiero decirles que lo lamento”, ha afirmado Bal, que ha añadido que su lista “no buscaba el enfrentamiento y que sigue abierta a todos los afiliados” y a la actual presidenta, a la que ha definido como “una magnífica parlamentaria”.

De hecho, Bal ha explicado que ofreció a Arrimadas rotarse en la portavocía del partido durante unos meses, pero que la presidenta de la formación lo rechazó, al igual que tampoco aceptó que fuera María Muñoz la portavoz de una lista de consenso. Por su parte, Muñoz, que en principio parecía que iba a ir en la candidatura de Bal, ha preferido mantenerse equidistante con las dos listas, una decisión que, dice Bal, “respeta”.

En la presentación, Bal no ha dejado de lado las actuales polémicas por las reformas en el Código Penal y por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Congreso sobre su propia reforma. Algo, todo ello, que hace “más patente” la necesidad de su partido, “una solución de centro que pueda condicionar a que el Gobierno de España no se abrace a extremistas, comunistas y separatistas”.

Hasta el próximo lunes, ha dicho, se seguirán conociendo nombres. “Se van a encontrar de aquí al 26 una lista de renovada, que trata de aprovechar el talento de este partido, una lista joven, a muchos no les conocen”. Según Bal, se trata de eso, para que sea “una renovación de verdad, sin teatro, sin cosmética, nuevas caras, pero gente con mucho talento”, ha expresado aunque, ha reconocido, también habrá “alguna cara conocida”.

Quien apoyará esta candidatura de Bal, aunque no irá en las listas y no ha acudido este jueves a la presentación de estos tres compañeros, es el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y único diputado de Ciudadanos en las Cortes de esa región, Francisco Igea, que ya se enfrentó a Arrimadas en las primarias de marzo de 2020 para presidir el partido, un proceso que perdió sin paliativos. Ambos intentaron recomponer su relación posteriormente e Igea fue avalado para volver a ser el candidato a las elecciones de Junta de Castilla y León, adelantadas por el dirigente del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Solo él logró sobrevivir en esos comicios. Hace unos días, Igea ya dejó claro su apoyo a Bal por considerar que es “la mejor opción” para el futuro del maltrecho partido y es “claramente la más renovadora y la que cuenta con personas adecuadas para hacer el trabajo y que va a dar un mensaje distinto”.

No obstante, Igea lamentó que no se haya podido alcanzar una lista “unitaria”: “No ha podido ser, hemos trabajado intensamente para intentar alcanzar una candidatura lo más unitaria posible para que simbolizase la refundación. Hemos trabajado honestamente. Hace meses, muchos meses, le di a Inés (Arrimadas) mi opinión para cambiar el liderazgo para que la refundación no fracasase. Al igual que Bal, en su opinión, para él ”políticamente es un error grave“ que Arrimadas siga en la portavocía, ya que ”imposibilita el éxito“ de la refundación. Ciudadanos, ”en estos días“ debe ser ”una voz tranquila de reconciliación en un país polarizado en una situación política completamente enloquecida“, señaló.

Por otro lado, el que ya ha adelantado que seguirá fiel a Arrimadas ha sido el diputado por Málaga, Guillermo Díaz, quien junto a Begoña Villacís, ha sido el encargado de pilotar el Equipo de Refundación del partido. La vicealcaldesa de Madrid ha sido una de las personas que ha estado estos días haciendo llamamientos a la “unidad” y al “consenso”, pero, según ha adelantado, ella no se presentará si Bal gana esta contienda.

El aspirante está convencido de que pese a las malas perspectivas que les dan todas las encuestas, todavía hay posibilidad de “reflotar un proyecto”, que a su juicio se debe basar en volver a ser una formación “capaz de pactar tanto a derecha e izquierda” aunque siempre con el “programa por delante”. Lo que tiene claro es que Ciudadanos no puede ser una “sucursal del PP”, que es en lo que cree que ha terminado convirtiéndose bajo el mandato de Arrimadas. Bal no ha visto con buenos ojos el acercamiento de la líder a Vox estos días, y le afea que no le importe volver a la “foto de Colón” que tanto criticaron a Albert Rivera, que fue, por cierto, quien le fichó.

Bal ha adelantado que su deseo es mantener un debate con Arrimadas para confrontar sus proyectos, pero cree que la actual líder no va a querer. Fuentes de su entorno creen que está “asustada” ante la avalancha de apoyos que está recibiendo su hasta ahora número dos y que por eso lleva más de dos semanas sin convocar en la sede reuniones de la dirección ni convocar allí ruedas de prensa, como ha sido habitual todos los lunes.

El duelo entre ambos dirigentes se producirá entre el 9 y el 10 de enero, fechas en las que se votará a los aspirantes a esas primarias. En caso de no ganar su candidatura, Edmundo Bal ha informado de que se quedará como diputado en el Congreso, porque “tiene un mandato con la ciudadanía”, por lo que se quedará en el partido “trabajando” y será “leal” con lo que decidan los afiliados.