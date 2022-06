Belarra no irá a ningún acto de la cumbre de la OTAN: “Me gustaría que España fuese anfitriona de una cumbre de paz”

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha querido este miércoles ser clara en su posición sobre la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de este mes, a diferencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ayer dejaron en el aire su presencia en el evento.

Moncloa destaca la "trascendencia histórica" de la cumbre de la OTAN y Unidas Podemos deja en el aire su presencia

Saber más

“Yo no voy a asistir pero eso me parece lo de menos. Lo de más es si nos vamos a plegar como país a esas imposiciones externas que no responden a los intereses de la gente de nuestro país o si vamos a ser capaces de priorizar en vez de un aumento del gasto militar apostar por los gastos sociales que es lo que necesita la gente de nuestro país”, ha asegurado Belarra justo antes de entrar a la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde ha comparecido para dar explicaciones sobre la actividad de su departamento.

Preguntada por el coste de la cumbre, que asciende a 37 millones de euros, Belarra ha apostillado lo siguiente: “A mí me gustaría que España fuera el anfitrión de una cumbre de paz, creo que ese dinero hace mucha falta para prioridades sociales como el Ingreso Mínimo Vital o ese abono transporte que hemos propuesto a 10 euros porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal en este país” Se ha referido, así, al bono planteado por su ministerio para “de forma análoga a la medida que ha adoptado el gobierno alemán, reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y comunidades autónomas del país”.

Las declaraciones de Belarra se producen menos de 24 horas después de que la coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno y candidata del espacio confederal, Yolanda Díaz, asegurara que tomará la decisión de ir o no a la cumbre de la OTAN cuando se conozcan las “agendas” para finales de mes. “Cuando conozcamos las agendas lo comunicaremos”, señaló.

En esa misma comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Alberto Garzón eludió pronunciarse sobre la intención de Pedro Sánchez de aumentar a un 2% del PIB el gasto militar en los próximos años frente al carácter antimilitarista de IU, la formación que lidera. “Saben la opinión sobre esta materia de mi fuerza política, la historia, la genealogía, es evidente. Pero tienen que recordar que el compromiso absolutamente inquebrantable de IU es con el acuerdo de coalición y estoy absolutamente cómodo desarrollando ese acuerdo de coalición”, ha dicho el ministro, que ha calcado la respuesta respecto a las agendas para contestar a la pregunta sobre su presencia en la cumbre de finales de junio.