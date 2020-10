Borràs (JxCat) dice que debe "materializarse la independencia" si se supera el 50% en las elecciones

Asegura que "se está trabajando" la normativa de las primarias de JxCat

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha defendido que debe "materializarse la independencia" si las fuerzas independentistas superan el 50% de los votos en las futuras elecciones catalanas.

En una entrevista en TV3 este sábado recogida por Europa Press, Borràs ha asegurado que, si se da esta condición, debe haber "consecuencias políticas que pasen por que todo el independentismo se agrupe alrededor de hacer efectivo" el 1-O.

"Hacerlo efectivo significa materializar la independencia, que es lo que pide la gente", ha advertido.

PRIMARIAS DE JXCAT

En cuanto a las primarias del nuevo JxCat, ha dicho que aún no tienen fecha: "Se está trabajando en el interior de la ejecutiva la normativa de las primarias. Aún estamos en el escenario de preparar la normativa para que después se puedan celebrar".

"En todo caso, el mejor candidato posible siempre es el que sale de un proceso de primarias y el que tiene el apoyo de la militancia, de los afiliados y de la gente", y ha dicho que ella está en el proyecto de JxCat por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"ESTAMOS CANSADÍSIMOS"

Ha criticado que no se respete la voluntad de los catalanes, a su entender: "Estamos cansadísimos de que no se respete lo que votan los catalanes, que no viene de ahora, sino que ya viene como mínimo del Estatut, que el Tribunal Constitucional (TC) recortó".

"Estamos cansadísimos de prisión, cansadísimos de exilio, cansadísimos de represión, cansadísimos de que después del 21D el independentismo sacara mayoría absoluta y el Estado español no dejara que fueran presidentes a quienes no le gustaba", como Puigdemont y el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, según Borràs.