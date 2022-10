Bruselas insiste en la urgencia de renovar el Poder Judicial tras el nuevo bloqueo del PP

“España debería proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial”. Así se expresa la Comisión Europea al ser preguntada después de que el PP haya suspendido de nuevo las negociaciones, esta vez con la excusa la reforma del delito de sedición.

“La posición de la Comisión Europea sobre este tema se ha manifestado repetidamente”, responden los portavoces el Ejecutivo comunitario, “incluso en las recomendaciones específicas por país del Informe sobre el Estado de Derecho de 2022”.

Según Bruselas, por tanto, “España debería proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus miembros de carrera judicial teniendo en cuenta los estándares europeos”.

“Nuestra posición está bien fijada y es clara”, afirman los portavoces, “está en nuestro informe sobre el Estado de Derecho de este año, donde hemos expresado una posición muy clara de que es muy importante proceder con la renovación del CGPJ como una cuestión prioritaria. Y también es clave que se atiendan de manera prioritaria las vacantes”.

“El comisario [de Justicia, Didier] Reynders ha visitado recientemente España y ha tratado este tema”, recuerdan los portavoces comunitarios: “Estamos en contacto con las autoridades españolas. Tienen una recomendación clara. Y hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder Legislativo o Ejecutivo sobre el Poder Judicial para fortalecer la independencia judicial”.

Hace apenas dos semanas, cuando se produjo la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tras cuatro años en funciones en el cargo, agravado por el bloqueo conservador a renovar el Tribunal Constitucional, la Comisión Europea firmó: “Los últimos acontecimientos reafirman una vez más la urgencia de encontrar una solución”.

“Nuestra posición es muy conocida”, dijo el portavoz de la Comisión Europea para asuntos de Justicia, Christian Wigand: “En nuestro Informe sobre el Estado de derecho de 2021 ya expresamos una posición clara de que es importante proceder con la renovación del Consejo del Poder Judicial como algo prioritario y abordar las vacantes en la judicatura” .

El portavoz comunitario afirmaba: “Así, pues, continuaremos siguiendo de cerca este tema. Es importante seguir nuestras recomendaciones, incluidas hace tiempo en el informe del Estado de Derecho, así cómo las que trasladó el comisario Reynders durante su visita a España”.

Feijóo, hace una semana: “Suscribimos la propuesta de Bruselas”

“Si pactamos unos requisitos para la actualización del CGPJ, habrá renovación”, dijo el pasado 20 de octubre en Bruselas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, sin mencionar que el PP lleva dominando cuatro años el CGPJ en funciones sin aplicar esos requisitos que ahora quiere aplicar para la renovación actual.

“Nosotros suscribimos la propuesta que ha hecho el comisario europeo tanto al Gobierno como al Partido Popular”, dijo Feijóo, que una semana después ha encontrado otra excusa para bloquear la renovación del Poder Judicial

“Tenemos que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que avanzar en su independencia y tenemos que cambiar la legislación para que el siguiente Consejo General del Poder Judicial tenga un peso, como Europa plantea, de jueces y magistrados en la elección de los jueces y magistrados que conforman la mayor parte del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado el presidente del PP, obviando que ya 12 de los 20 miembros del CGPJ son votados por el Congreso de entre una terna seleccionada previamente por las asociaciones judiciales.

Según Feijóo, “el acuerdo para el CGPJ es posible si el Gobierno quiere. Pero lo importante es decir que estamos de acuerdo en despolitizar el Consejo. Si la respuesta es sí, puede haber actualización y renovación. ¿Estamos de acuerdo en establecer una serie de requisitos para que los ministros no puedan ser fiscales generales del Estado o no puedan volver al Tribunal Supremo o no pueden ser nombrados miembros del Consejo General? Si estamos de acuerdo en eso, estaremos de acuerdo con los requisitos. ¿Y estamos de acuerdo en que el Consejo entrante haga una propuesta a las Cortes y al Gobierno de dar más peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrados? Pues entonces creo que eso es posible”.

Pero aquello fue el 20 de octubre. Y este viernes, 28 de octubre, después de que el PP haya suspendido de nuevo las negociaciones, esta vez con la excusa la reforma del delito de sedición, Bruselas, tantas veces manoseada por los líderes populares en esta negociación, repite el mensaje de siempre: “España debería proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo General del Poder Judicial”.