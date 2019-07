Un camionero condenado por llevar la imagen de una chica desnuda en su camión estudia recurrir la sentencia

El camionero de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que ha sido condenado por llevar la imagen de una chica desnuda en su vehículo de transporte, está valorando la posibilidad de recurrir la sentencia, tal y como ha confirmado a Europa Press su abogado, Javier Fernández Ajenjo.

El camionero lleva la imagen de una mujer rubia desnuda y a tamaño natural en su flota de camiones, y ahora un juzgado de Ciudad Real le ha ordenado retirar esa publicidad. "Se trata de una sentencia, que no es firme, del Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial", ha dicho el abogado.

"No estamos de acuerdo con la sentencia, ya que no hay ningún acto de publicidad", ha defendido Fernández Ajenjo, "ya que esta persona pone la imagen de una mujer sin ningún ánimo de publicidad y, además, no hay competencia desleal".

En el fondo del asunto, "el cuerpo semidesnudo de una mujer no se puede entender como vejatorio contra la mujer", ha dicho Fernández Ajenjo. "Hay gente que pone a su padre, otros a su perro, otros a la diosa Afrodita, y este hombre pone a una mujer", ha reiterado el abogado. "La decoración no tiene nada que ver con la publicidad de la empresa", ha señalado.