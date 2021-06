Casado defiende el ataque de Rajoy al Estatut que cargos del PP consideraron un error: "Lo volveremos a hacer"

"Hicimos lo correcto y, nosostros sí, legalmente, lo volveremos a hacer". Con estas palabras se ha expresado este martes el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al referirse a la recogida de firmas promulgada por su formación política en 2006 contra el Estatut catalán aprobado por el Parlament, Las Cortes y refrendado por referéndum por la sociedad catalana, y que posteriormente el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional, que diezmó el texto estatutario. Estos gestos de los populares fueron el pistoletazo de salida del procés y del impulso del independentismo en Catalunya.

Casado ha puesto en marcha ahora una estrategia idéntica a la de entonces, en este caso contra los indultos a los presos independentistas, que pasa por recursos ante los tribunales, recogidas de firmas, movilizaciones callejeras y mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.

Numerosos dirigentes 'populares', entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o el exlíder del PP catalán y actual alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, reconocieron posteriormente errores en la actuación de su partido contra el Estatut, que derivaron en la crisis abierta en Catalunya. "Votar contra el Estatut quizá fue un error", llegaba a admitir Aguirre en 2015, en una entrevista en La Vanguardia.

El propio Casado criticó en la reciente campaña electoral catalana la actuación de Rajoy ante el referéndum independentista de 2017. "Yo el 1-O [el 1 de octubre de 2017] era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando en Catalunya porque no estaba de acuerdo con los que decían que allí se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada", afirmó el hoy líder del PP.

"Se está manipulando la realidad estos días", ha asegurado Casado durante un desayuno organizado por la agencia Europa Press. "Fueron el Pacto del Tinell y el Estatut de Zapatero los que iniciaron la hegemonía independentista, y fue el recurso de inconstitucionalidad del PP el que impidió que los referéndums unilaterales fueran legales", ha señalado el líder del PP. En su opinión, "los delitos" del referéndum independentista del 1-O "no se hubieran podido perseguir porque no hubieran sido delito".

Critica que la "agenda mediática" hable de la nueva foto de Colón

Casado ha pronunciado este martes un discurso durísimo contra el Gobierno y se ha quejado de que la "agenda mediática" esté centrada en informar acerca de la repetición de la foto de Colón el próximo 13 de junio, cuando el propio líder del PP, el de Vox, Santiago Abascal y la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, volverán a juntarse en la mítica plaza madrileña dos años después de la primera imagen conjunta de las tres derechas, en este caso contra los indultos a los presos independentistas.

"No se puede indultar a aquellos que no se arrepienten y que dicen que lo volverán a hacer", ha asegurado Casado. A su juicio, el Gobierno "corrompe la figura del indulto para pagar un precio político a beneficio del propio Sánchez" y "contra la ley". "Llamar concordia a esa oscura transacción es mucho más que una trampa del lenguaje, es simplemente la manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos", ha zanjado.

Pocas horas antes, el lunes, el número dos de los populares defendió en cambio los indultos aprobados por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que estuvieron los concedidos a los condenados por su participación en los GAL, los exsocialistas Rafael Vera y José Barrionuevo. "Ninguno de los indultados por González, Zapatero o Aznar fueron socios de sus gobiernos o tenían un grupo parlamentario que les diera apoyo en esa legislatura", zanjaba García Egea, en rueda de prensa.

El líder del PP ha insistido en que "no se puede votar para quebrar la ley" como ocurrió, en su opinión, con el referéndum independentista de 2017. "Pretender minimizar su gravedad como paso previo para borrar el delito retrata a un Gobierno terminal, rehén de aquellos que quieren destruir España", ha dicho. "Apostar contra España es apostar contra Catalunya y contra Europa y es apostar a perder. Será una derrota con graves consecuencias para quien la sufra y es bueno que sea así", ha concluido.

"Sánchez es el mayor aliado de la dictadura venezolana"

Durante el desayuno informativo, Casado ha vinculado al Gobierno con ETA y Venezuela para defender sus protestas junto a Vox. "No aceptamos la demonización de la población española que se manifiesta pacíficamente. No hay imagen más siniestra que la del pacto de los herederos de ETA con el partido de 14 de sus víctimas a cambio de unos Presupuestos. No hay foto más indeseable que el abrazo con quien alaba dictaduras donde se asesina a disidentes políticos", ha remachado. A su juicio, "Sánchez es el mayor aliado de la dictadura venezolana".

Sobre el presidente del Gobierno, Casado ha asegurado que "ni él ni su partido están por encima de la ley aunque es evidente que le gustaría estarlo". El Gobierno, ha añadido. "ejecuta una agenda radical" y "ha decidido dañar lo que sea con tal de seguir en la Moncloa. No vamos a asistir en silencio a este proceso destituyente". El máximo jefe del PP ha insistido en que los indultos son en realidado unos "autoindultos ilegales para seguir en el poder". Y ha anunciado que el PP revertirá "esta agenda absurda" cuando llegue al Gobierno, "tipificando el referéndum ilegal", endureciendo el delito de sedición y acabando con el "adoctrinamiento" en Catalunya.

En definitiva, para Casado los indultos son "una cobardía y una traición" a España de un partido, el PSOE, que está "negociando la soberanía" de España "con defensores del terrorismo".