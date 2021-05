El PP defiende los indultos a Barrionuevo y Vera porque "ninguno era socio del Gobierno" del momento

El Partido Popular ha defendido este lunes los indultos aprobados por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que estuvieron los concedidos a los condenados por su participación en los GAL, los exsocialistas Rafael Vera y José Barrionuevo. "Ninguno de los indultados por González, Zapatero o Aznar fueron socios de sus gobiernos o tenían un grupo parlamentario que les diera apoyo en esa legislatura", ha zanjado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en rueda de prensa.

El 'número dos' del PP ha querido así diferenciar esos indultos de los posibles perdones que tiene previsto aprobar el Gobierno progresista para los presos independentistas condenados por el procés. En el caso de Barrionuevo o Vera, ha dicho él, fue "una medida de gracia no una medida compensatoria para tener apoyo" parlamentario. García Egea ha ofrecido esta respuesta durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección de su partido y tras ser preguntado por si no consideraba una "página triste" de la historia española los indultos concedidos a los implicados por el GAL, tal y como había considerado en el caso de los presos independentistas.

Durante la rueda de prensa, García Egea ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, acudirá a la protesta de Colón contra los indultos ya que el PP no teme una foto con Vox. Acudirá, así a la protesta contra esa medida de gracia para los presos independentistas que tendrá lugar el próximo día 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid y que volverá a reunir en esa mítica plaza a las tres derechas –PP, Vox y Ciudadanos– dos años después de la conocida como foto de Colón.

El secretario general del PP ha asegurado que Casado participará en "todas las iniciativas" contra los indultos. Y, preguntado sobre si teme que se repita esa foto de Colón, García Egea lo ha negado: "Temo que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra. Me incomoda foto de presidente del Gobierno firmando indultos", ha dicho. "Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado", ha señalado, para añadir que Casado ya estuvo en la manifestación contra la reforma educativa, la llamada 'Ley Celaáa', y ahora "apoyará y estará presente" en la concentración contra los indultos.

"Es un pago político"

Tras asegurar que si Sánchez tuviera mayoría absoluta no habría indultos, el dirigente del PP ha acusado a Sánchez de querer "reescribir la sentencia" del Supremo para "comprar dos años más de legislatura". "No es un indulto, realmente es un pago político", ha declarado García Egea. El secretario general de los 'populares' ha señalado que el PP apoyará todas las manifestaciones en la calle contra los indultos y ha recordado que el PP trabaja por "unir a los españoles en las urnas" y evitar que "sientan vergüenza de este Gobierno, que pretende reescribir la sentencia del Supremo" con un "autoindulto escandaloso". "El PP no va a callar porque en política no todo vale", ha proclamado.

Asimismo, el 'número dos' del PP ha considerado que "tras el demoledor informe del Supremo" el indulto "se trata de un pago que Sánchez está dispuesto a traspasar. Es un pago político. Si Sánchez tuviera mayoría absoluta no tendríamos indultos", ha zanjado, tras la reunión del Comité de Dirección de los populares. En su opinión, se trata de un "autoindulto escandaloso", ya que Sánchez "quiere indultarse a sí mismo, a todo su gobierno y comprar dos años más de legislatura".