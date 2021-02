Casado rebaja el juicio de la caja B del PP: "Son problemas de gestión interna que no comprometen a esta dirección"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado este lunes que el juicio sobre la caja B de su partido que se inicia hoy mismo en la Audiencia Nacional se limita a "problemas de gestión interna que no comprometen" a la actual dirección del partido. En una entrevista en Onda Cero, Casado ha tildado además de "muy injusto" que el juicio, del que ha dicho que "el PP no tiene nada que temer", comience "en plena campaña de las catalanas" y que también sea ahora cuando se haya conocido la confesión del extesorero del PP Luis Bárcenas, que en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción relata la financiación ilegal del PP durante más de dos décadas y responsabiliza a Mariano Rajoy y José María Aznar de una trama corrupta dirigida desde la sede nacional del partido situadada en la calle de Génova de Madrid. "No hay derecho", ha dicho.

Dos décadas de sobresueldos a dirigentes del PP con dinero de la caja B

Saber más

Todo se debe, según Casado, a la "instrumentalización de las instituciones" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, ha sido la Fiscalía la que ha "filtrado" el escrito de Bárcenas y, además, ha sido el Ejecutivo el que ha roto una "norma no escrita", desconocida hasta el momento, según la cual los jueces hacían que "no coincidiera" el inicio de una vista que afecta a un partido político durante una campaña electoral. Casado obvió así que el juicio sobre los ERE de Andalucía, que afectó a excargos socialistas, finalizó, por ejemplo, apenas unos días antes de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018.

"Nunca los casos judiciales se sustanciaban en campaña", ha insistido Casado, que ha acusado a Bárcenas de pactar con la Fiscalía para lograr "beneficios parlamentarios", a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de "arremeter contra el PP en campaña electoral" y de "ocultar" además "todas las denuncias" contra el Ministerio de Sanidad por su gestión de la pandemia, aunque en realidad se han conocido todas ellas a través de los medios de comunicación. La realidad es que la fecha del juicio sobre la caja B del PP se estableció hace un año, en febrero de 2020. Además, Bárcenas fechó su escrito a Anticorrupción el 26 de enero y entró en la Fiscalía el 2 de febrero, un día antes de que se diera a conocer en los medios.

Pese a la confesión de Bárcenas y al inicio del juicio de la caja B del PP Casado ha asegurado que su partido "es un proyecto que merece la pena". Ha considerado, además, que "es fundamental estar orgulloso" de sus siglas y que no piensa cambiar la sede de su partido de la calle Génova, cuyas obras se investigan en el juicio por el supuesto origen ilícito del dinero con el que se financiaron, además de los sobresueldos y las supuestas financiaciones ilegales de las campañas del PP. "Yo no tengo que hacerme responsable de lo que se hiciera antes de que llegara a la presidencia del partido", ha añadido, tratando de marcar distancias con las supuestas corruptelas, e insistiendo de nuevo en que "ese PP ya no existe".

Bárcenas, "ese señor" para Casado

"Ese PP del que hablan los medios ya no existe. No hay ninguna persona acusada en puestos de responsabilidad, ninguna sombra de sospecha", ha afirmado. Casado obviaba, una vez más, que entre los dirigentes que Bárcenas cita en su escrito y que supuestamente habrían cobrado sobresueldos ilegales está el actual líder del PP de Madrid, Pío García Escudero, y el senador Javier Arenas.

El líder de los populares se ha confesado "muy harto" de que se le pregunte por Bárcenas. "Una persona que lleva 10 años mintiendo no tiene credibilidad. Queremos saber toda la verdad". Él está condenado en firme. Yo no trato con delincuentes", ha remarcado, antes de reconocer que "el daño" que ha hecho el extesorero a su partido "es terrible". "Ha tenido un coste electoral terrible, que estoy sufriendo en esta campaña".

Casado ha limitado la causa de la caja B a la investigación de "donaciones privadas al PP", lo que a su juicio se diferencia del caso de los ERE de Andalucía en los que se investigó el desvío de "dinero público". El líder el PP ha sostenido a renglón seguido que "Sánchez tiene gente implicada en los ERE en su Gobierno", en alusión a la vicepresidenta Carmen Calvo o a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ni han sido citadas, ni se han visto implicadas en ningún momento en esa causa.

Sobre las declaraciones de Bárcenas, Casado ha insistido: "No tengo ninguna constancia de una época. Yo no he hablado nunca con ese señor. La historia del PP es un partido heroico".