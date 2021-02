Cantidades "en metálico" que estaban guardadas en la caja fuerte de su despacho y que él mismo o el fallecido Álvaro Lapuerta repartían en "sobres" con el "nombre correspondiente" a dirigentes del Partido Popular. Así define Luis Bárcenas en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción las "entregas" de dinero de la contabilidad paralela de las que supuestamente se beneficiaron durante años destacados miembros de la formación conservadora. Entre ellos, dos cargos en activo: Javier Arenas, que sigue como senador, y Pío García Escudero, que fue presiente del Senado y que está ahora al frente de la gestora del PP de Madrid.

En su escrito, el extesorero afirma que también cobraron sobresueldos relevantes exdirigentes del PP como el expresidente Mariano Rajoy, la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y los exministros Federico Trillo, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas y Rodrigo Rato. Asimismo, señala como perceptor de estas retribuciones que, según Bárcenas, se otorgaban con una periodicidad que dependía de la "liquidez de la caja diversa", al exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo.

Todos estos nombres aparecen —con diferentes denominaciones— en los cuadernos manuscritos en los que Bárcenas y Lapuerta reflejaron decenas de entradas y salidas de dinero entre 1990 y 2008. Publicados por El País en 2013, estos papeles forman parte del sumario que investiga la caja B de los conservadores en la Audiencia Nacional. Las entradas corresponden a donativos de empresarios, de los que el extesorero afirma por primera vez en el escrito enviado a Anticorrupción que en ocasiones eran a cambio de adjudicaciones concretas; y las salidas son pagos periódicos a la cúpula del partido y otros gastos.

Según las anotaciones, estos dirigentes se habrían embolsado más de 1,8 millones en sobresueldos durante esos años. Desde 1997, con el partido ya en el Gobierno, se registran pagos periódicos a miembros de la cúpula —secretarios generales y vicesecretarios— que formaban parte del gabinete de José María Aznar, a quien Bárcenas nunca ha señalado directamente como perceptor de estos pagos en negro a pesar de que existen varias anotaciones con la inscripción "J.M.".

Francisco Álvarez Cascos. El que fuera secretario general del PP entre 1989 y 1999 aparece como el principal beneficiario de estas entregas. Con las denominaciones Paco, PAC o Cascos los papeles de Bárcenas registran pagos por valor de 411.404 euros entre 1992 y 2004. Cascos, que habría cobrado también estos sobresueldos en sus etapas como vicepresidente y ministro de Fomento en los Gobiernos de Aznar, es el único que siguió figurando como receptor tras dejar la secretaría general. Cascos, que abandonó el PP en 2011, siempre ha mantenido que todas sus retribuciones fueron declaradas y sometidas a la correspondiente retención fiscal.

Mariano Rajoy. Era presidente del Gobierno cuando estalló el escándalo y antes había sido ministro con Aznar. Desde 1993 ocupó cargos de responsabilidad en el partido: primero vicesecretario general, después secretario general y, por último, presidente. Según las anotaciones de Bárcenas —en las que aparece citado como "Mariano", "M. R.", "Mariano Rajoy" o "M. Raj"— habría cobrado sobresueldos durante toda su etapa como ministro salvo en 1996. Siempre ha negado haber cobrado en negro aunque la contabilidad paralela le señala como perceptor de 331.651 euros entre 1997 y 2008. Con dinero de esa caja B también se habría abonado su cambio de vestuario. Los papeles recogen 20.787 euros en pagos por trajes, camisas y corbatas para él.

Javier Arenas. Fue secretario general del PP entre 1999 y 2003, tras sustituir a Álvarez Cascos, un cargo que compatibilizó con sus diferentes puestos como ministro. Es el único miembro de la cúpula del partido de esa época que sigue en la política activa. Desde febrero de 2019 ocupa un escaño en el Senado, donde fue elegido por designación autonómica. Según las anotaciones de Bárcenas, de quien fue gran amigo, habría recibido 230.068 euros en negro al margen de su salario oficial, parte de ellos en sus diferentes etapas como ministro. En agosto de 2013, en su declaración como testigo ante el juez Ruz, dijo haberse llevado una gran "sorpresa" tras la publicación de los papeles del extesorero y negó haber cobrado sobresueldos.

Rodrigo Rato. El símbolo del milagro económico que blandió el PP para arañar votos y poder, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por las tarjetas black, también aparece en los papeles de Bárcenas. Según esta contabilidad paralela habría recibido 216.711 euros en pagos trimestrales y semestrales entre 1997 y 2004 cuando era vicesecretario general del PP y vicepresidente económico con Aznar. En el juicio de Gürtel, donde compareció como testigo, dijo que esos apuntes no tenían "nada que ver" con él y que nunca percibió ese dinero. Sin embargo, los papeles recogen más de 15 anotaciones con las denominaciones "R", "R. Rat." o "Rodrigo R." o "Rodrigo Rato".

Federico Trillo. La contabilidad paralela del PP refleja pagos al que fuera ministro de Defensa durante el segundo Gobierno de Aznar de 203.286 euros entre 2000 y 2006. Trillo fue también durante años responsable del área jurídica del PP. De hecho, Bárcenas explicó ante el juez que parte del dinero anotado a su nombre se habría destinado a pagar la defensa de los militares imputados en el caso Yak-42. Otras cantidades, siempre según el extesorero, se le habrían abonado como compensación por pasar de ser presidente del Congreso a ministro de Defensa, un cargo peor remunerado. En 2018, en la comisión de financiación del PP en el Congreso, dijo desconocer la existencia de esos pagos. Los papeles le atribuyen entregas bajos los epígrafes "Federico" y "Federico Trillo".



Jaime Mayor Oreja. Fue ministro del Interior entre 1996 y 2001, cuando dejó ese cargo para presentarse a las elecciones vascas. Los papeles del extesorero le atribuyen el cobro de 145.379 euros de esa contabilidad paralela con las denominaciones "Jaime M.", "Jaime Mayor" o "J. Mayor" entre 1998 y 2003. Es decir, incluida parte de su etapa de ministro. "No lo sé, no me consta, lo desconozco", respondió al ser preguntado por estos pagos en su comparecencia como testigo en el juicio de Gürtel.

Ángel Acebes. Según los papeles de Bárcenas, empezó a cobrar regularmente un sobresueldo del partido a partir de 2004, cuando accedió a la Secretaría General, y hasta 2008. Habrían sido en total 107.100 euros abonados con periodicidad trimestral o semestral. De hecho, a partir del tercer semestre de 2004, es el único dirigente de la cúpula además de Rajoy que aparece como perceptor de pagos periódicos. Ese año Rajoy remodeló la dirección del partido tras perder las elecciones y acabó con las vicesecretarías generales. Acebes también ha negado haber cobrado en negro de su partido.

Jaime Ignacio Del Burgo. El nombre del ex diputado de UPN-PP aparece en más de una veintena apuntes del cuaderno como perceptor de casi 90.000 euros. Esta semana, tras ser señalado de nuevo por Bárcenas en su escrito a Anticorrupción, el exparlamentario afirmó que "jamás" recibió un sobresueldo del PP. En su declaración en el juicio de Gürtel aseguró que Bárcenas le entregaba el dinero en efectivo para que él se lo hiciera llegar a otras personas. El exconsejero navarro de Sanidad Calixto Ayesa afirmó que él era el perceptor de parte de las cantidades que figuran en esos papeles a nombre de Del Burgo y que recibió ese dinero como compensación por el cierre de su clínica dermatológica tras su paso a la política.

María Dolores de Cospedal. Fue secretaria general del PP durante una década, entre junio de 2008 y julio de 2018. Los papeles de Bárcenas, uno de sus grandes enemigos, le atribuyen dos pagos opacos de 7.500 euros en la segunda mitad de 2008. En total, 15.000 euros que ella niega tajantemente haber recibido. De hecho, denunció al extesorero por por haber vulnerado su derecho al honor por la publicación de esos papeles y la Audiencia Provincial de Toledo condenó a Bárcenas a pagarle 50.000 euros.

Pío García Escudero. La contabilidad del extesorero recoge dos pagos por valor de 12.000 euros al expresidente del Senado y actual presidente de la gestora del PP de Madrid. Es, junto a Arenas, el único dirigente señalado ahora por Bárcenas que sigue en activo. El primero de esos pagos, de un millón de pesetas, aparece con la inscripción "A Pio García Escudero (devol. Antic. Atentado)" en 2001. Él siempre ha defendido que en realidad se trata de la devolución de parte de un crédito de cinco millones de pesetas que le concedió el partido para pagar las obras de su vivienda habitual tras un atentado de ETA que la destrozó por completo. El segundo pago, de 6.000 euros, está registrado con el epígrafe "Pio Gª (15ºpaga)".

J.M. La contabilidad paralela también recoge pagos bajo la inscripción "J.M.", de la que Bárcenas nunca ha confirmado que correspondiera a José María Aznar, que dirigió el partido entre 1990 y 2004. Bajo este epígrafe aparecen supuestas entregas en los años 1990, 1997 y 1998 por valor de 8,5 millones de pesetas (51.266 euros). Ante el juez Ruz, Bárcenas no quiso aclarar si se referían a Aznar o a Mayor Oreja, aunque también dijo que "no tendría mucha lógica" que fueran destinados a Aznar porque, así como a los secretarios generales "se mantienen en el tiempo", en este caso solo aparecen pagos en los citados ejercicios.