Los 'comunes' llevarán al Congreso y al Parlament una ofensiva legislativa para "garantizar la transparencia" de la Casa Real

En Comú Podem, el referente catalán de Unidas Podemos, ha anunciado este jueves una ofensiva legislativa en el Congreso y en el Parlament para "garantizar plena transparencia" sobre las cuentas de la Casa Real", así como "regular el papel de la monarquía". "Hay muchas sombras y zonas opacas, que permiten que suceda lo que ha sucedido", ha asegurado en una rueda de prensa el presidente de Unidas Podemos en el Congreso y cabeza de cartel de la confluencia catalana en las elecciones de 2019, Jaume Asens. En términos similares se ha pronunciado la presidenta del grupo Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, quien ha defendido que el "republicanismo no son solo palabras, también luchar contra la corrupción. Incluso la del jefe del Estado".

Pedro Sánchez frena las aspiraciones de Unidas Podemos de un referéndum sobre la monarquía

Saber más

Será precisamente en el Parlament donde se ponga en marcha esta ofensiva. Este mismo viernes se celebrará un Pleno extraordinario sobre la monarquía a petición del president de la Generalitat, Quim Torra, tras el anuncio de la Casa Real de que Juan Carlos de Borbón se ha trasladado fuera de España. Un hecho que se ha producido en mitad de una "pandemia, una crisis social y económica, y con la gente con miedo de no llegar a final de mes", según ha recordado Albiach. "Hemos conocido las corrupciones, comisiones e investigaciones por fraude y blanqueo. Y ahora, su huida", ha apuntado.

Tras cuestionar que Pedro Sánchez hablara "en nombre de los socialistas" el pasado martes, cuando defendió la actuación de la Casa Real ante los escándalos que rodena al rey emérito, Albiach se ha preguntado dónde está Miquel Iceta, líder del PSC, y ha aplaudido la iniciativa de las Juventudes Socialistas, ajenas orgánicamente al PSOE, de reclamar un referéndum sobre el modelo de la Jefatura de Estado.

Las dos propuestas de resolución que llevarán los comunes al Pleno de este viernes tratarán sobre "la lucha contra la corrupción y contra la inviolabilidad" del rey, y sobre la posición del resto de grupos de la cámara autonómica ante una "consulta sobre la Jefatura de Estado y la propuesta de una república plurinacional". En su opinión, "la única alternativa para que Felipe VI no sea otro Juan Carlos I es una república".

"Democracia, transparencia y rendición de cuentas"

El presidente del grupo de Unidas Podemos, por su parte, ha asegurado que el suyo es "un partido republicano" que aspira "a una república plurinacional". Pero inmediatamente ha reconocido que son "conscientes de la correlación de fuerzas" que existe en el Congreso y de que son "el socio menor de un Gobierno de coalición con el PSOE, que es un partido monárquico y que defiende la continuidad de la monarquía", mientras ellos quieren "que la gente elija monarquía o república".

Trabajaremos para cambiar la correlación de fuerzas" parlamentaria "para que represente mejor lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, que está a favor de un referéndum", ha añadido Asens. Mientras tanto, ha anticipado, "hay que impulsar iniciativas que tienen que ver con los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas".

Dichas iniciativas llegarán en septiembre en una batería de propuestas legislativas "para controlar la figura del monarca". En septiembre, el grupo confederal registrará una proposición de ley "que desarrolla el Título II de la Constitución, que regula "de forma poco detallada" en opinión del dirigente de los comunes el papel de la Corona. "Hay muchas sombras y zonas opacas que permiten que suceda lo que ha sucedido", ha lamentado Asens.

El diputado ha desglosado los objetivos de la proposición. "Garantizar plena transparencia sobre las cuentas de la Casa Real", ha dicho. Es decir, conocer no solo la asignación presupuestaria, sino "los viajes privados, el patrimonio de sus miembros y que sus cuentas vayan al Tribunal de Cuentas". "Queremos conocer el coste real de la Casa Real", ha añadido.

Además, apuestan por "prohibir de forma expresa que los miembros de la Familia Real puedan hacer de intermediarios o abrir cuentas en el extranjero"; que el Jefe del Estado, el rey, tenga que "rendir cuentas" anualmente ante el Congreso; definir las causas de inhabilitación previstas en el artículo 59.2 de la Constitución, así como eliminar "el aforamiento y todas las prerrogativas y privilegios que envuelven la función del jefe del Estado".

En este sentido, los comunes propondrán "que no se pueda apelar a inviolabilidad e irresponsabilidad cuando se hablan de actos privados", tal y como los ha referido Juan Carlos de Borbón en la carta en la que anunciaba a su hijo su salida de España. También se planteará la "derogacion del delito de injurias y calumnias a la Corona, aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo", así como la "retirada de la condición de rey emérito" al padre del actual rey.

"La sociedad demanda más democracia y transparencia en un momento tan delicado como el que estamos", ha dicho Asens, quien ha insistido en el mensaje lanzado en los últimos días por los principales dirigentes de Unidas Podemos sobre la forma en la que ha actuado la parte socialista del Gobierno. "No compartimos cómo se han hecho las cosas. Pedro Sánchez no ha actuado como presidente de un Gobierno de coalición, sino como presidente de un Gobierno del PSOE, del régimen de 78, del bipartidismo", ha lamentado Asens, quien ha reconocido que Sánchez informó a Pablo Iglesias de las negociaciones con la Casa Real en el Consejo de Ministros del martes, un día después del anuncio del la marcha de Juan Carlos I.

"Nos parece una alta deslealtad. No solo no ha compartido la decisión de ayudar a irse al rey, sino que no nos han informado de las circunstancias de esta operación" con anterioridad a que se conociera por la prensa, ha zanjado.