El Congreso aprueba la directiva europea del copyright que permitirá la vuelta de Google News

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplísima mayoría la convalidación de un Real Decreto ómnibus del Gobierno que adapta a la legislación española ocho directivas europeas, entre ellas la de copyright de 2019, un mandato en el que el Ejecutivo iba a contrarreloj tras la finalización del plazo legal el pasado 7 de junio. El decreto elimina la obligación de que los medios de comunicación negocien de forma colectiva con las plataformas digitales que utilizan sus contenidos, permitiendo hacerlo directamente y de manera individual, una condición exigida por el gigante tecnológico Google para volver a habilitar su plataforma de noticias Google News.

La convalidación ha salido adelante en el Parlamento –con 256 votos a favor, 20 en contra y 64 abstenciones– con el apoyo de los partidos del Gobierno, el PP y Ciudadanos, y con la abstención de Vox y PNV, aunque se tramitará como proyecto de ley, una exigencia planteada durante el Pleno de este jueves por PNV y EH Bildu, así como por parte de formaciones en la oposición, como el PP y Ciudadanos. Todos los grupos han coincidido, en todo caso, en criticar al Gobierno por no haber iniciado una negociación sobre la trasposición de directivas antes de llevarlas al Congreso.

Durante la defensa de las iniciativas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la trasposición de la directiva del copyright "tiene una doble finalidad: mejorar el acceso seguro en internet al contenido protegido por derecho intelectual y garantizar un funcionamiento y equitativo del mercado de los derechos de autor en el mercado digital".

Bolaños ha recordado que el texto "establece por defecto un sistema de licencia que se gestionará individualmente por los editores, salvo que estos opten de manera voluntaria por hacerlo a través de entidades de gestión colectiva". "Se establece que los autores de las noticias puedan percibir una parte de esa retribución. Esa contraprestación se podrá regular libremente a través del contrato de trabajo", ha explicado. Además, ha remarcado que "se incluyen obligaciones" para los medios digitales, como la de tener que "comunicar a los lectores los cambios que se producen en los algoritmos de la presentación de contenidos".

Las críticas de los socios

Durante el debate, el grupo más crítico ha sido ERC que finalmente ha votado 'no' a la convalidación. Su diputada Pilar Vallugera ha considerado que en materia de derechos de autor "no se ha hecho frente con suficiente energía a los gigantes tecnológicos" y ha denunciado que las directivas "no han sido consensuadas", dado que "no ha habido diálogo previo".

Para EH Bildu, la directiva "tal y como ha llegado al Congreso supone dejar a autores, periodistas y fotógrafos en una situación de vulnerabilidad total". "El derecho de autor es un derecho social y no reconocerlo a nivel digital supone un grave paso atrás", ha asegurado la portavoz del partido independentista, Mertxe Aizpurua. En su opinión, "el talento se debe proteger y esta trasposición no lo hace", al considerar que la "gestión colectiva" del copyright debe ser "obligatoria". "Abogamos por la protección de los derechos de autores a través de la gestión colectiva obligatoria", señalaba, en la misma línea, la diputada del PNV Josune Gorospe.

"Como partido liberal siempre hemos defendido que se proteja y promueva el derecho de autor y se proteja a los autores", ha apuntado, por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, que ha respaldado la convalidación aunque también la tramitación como proyecto de ley. "Hemos defendido que las plataformas se responsabilicen de respetar los derechos de autor y el mundo digital tiene que ser muy similar al analógico en este sentido", ha concluido.

PP y Vox han centrado sus críticas en la forma de presentar esta directiva como proyecto de ley, y han acusado al Gobierno de practicar una política "autoritaria" y "absolutista".