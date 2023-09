El Congreso aprueba el uso de las lenguas cooficiales, en directo

11:58 h

Junts ha reconocido este martes el “esfuerzo” del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las negociaciones en Bruselas para que la Unión Europea haga oficial el uso del catalán, el euskera y el gallego, uno de los requisitos que los de Carles Puigdemont habían puesto sobre la mesa para apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez.

Este martes, los 27 han pedido más tiempo para estudiar la propuesta elevada por España para que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en lenguas oficiales en la UE sumándose a las actuales 24, todas ellas con carácter estatal en sus correspondientes estados miembros.

Los estados miembros no han dado un portazo a la propuesta y por ello Junts ha felicitado este martes al Gobierno. “El catalán está más cerca de ser oficial en la Unión Europea, reconocemos el esfuerzo”, ha dicho este martes en el Congreso la diputada de los posconvergentes Miriam Nogueras. “Este es un proceso que no tiene marcha atrás (...) Hemos llegado a donde no se había llegado nunca”, ha insistido la diputada, en un primer gesto de Junts hacia el PSOE de cara a las negociaciones para formar Gobierno.

Informa Alberto Ortiz.