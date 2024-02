El Congreso inicia por quinta vez el trámite para reformar la ley de secretos oficiales

El Congreso de los Diputados dará previsiblemente este martes el primer paso para modificar la ley de secretos oficiales vigente desde 1968. Es la quinta vez que la Cámara Baja acepta propuestas similares pero hasta ahora ninguno de esos intentos ha culminado en una modificación de la actual legislación, redactada durante la dictadura franquista. La propuesta de reforma que este martes ha aprobado tramitar el Congreso, redactada por el PNV, busca limitar la desclasificación de documentos a los 25 años, con una prórroga máxima de diez.

La iniciativa de los nacionalistas vascos recibirá el apoyo esta tarde, según lo anunciado en el debate, del Partido Socialista, de Sumar y del resto de socios parlamentarios del Gobierno, como Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos, el BNG y también de Junts, partido clave esta legislatura para que las votaciones en el Congreso salgan adelante. Solo se han opuesto PP y Vox, que ha protagonizado duros choches contra los jeltzales, a los que ha acusado de ser un partido de “oscuros aconteceres”, en una intervención trufada de referencias a la desaparecida banda terrorista ETA.

La propuesta que ha aceptado tramitar el Congreso plantea delimitar la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de 25 años, “con una prórroga excepcional y motivada de diez años”, mientras que prevé la “desclasificación de las materias calificadas como reservadas tras 10 años”. La iniciativa de los nacionalistas vascos también establece que se desclasifiquen automáticamente todos los asuntos que hubieran cumplido los plazos establecidos en el nuevo texto una vez que entre en vigor.

“La legislación actualmente en vigor sobre secretos oficiales no es ni lejanamente homologable con el canon constitucional expuesto. España sigue rigiéndose en esta materia que afecta al corazón de la democracia, con una ley de 1968 que responde a la lógica de un régimen autoritario como lo era el franquista con un ligero toque, también, tengo que decirlo, preconstitucional”, ha dicho el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para defender el texto este martes en la tribuna.

La actual ley no refleja ningún límite temporal para la desclasificación de los documentos. “La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”, dice el artículo cuarto de la ley vigente que el PNV propone modificar para establecer límites temporales y para que la calificación corresponda exclusivamente al Gobierno.

“Toda clasificación de una materia en cualquiera de sus dos categorías fijará el plazo de su vigencia, sin que este pueda exceder de veinticinco años para materias calificadas secretas y de diez años para las calificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años”, dice el nuevo redactado propuesto por el PNV.

El Gobierno aprobó una modificación la legislatura pasada

Esta es la quinta iniciativa del Congreso para modificar esa ley. En 2016 el PNV presentó una propuesta similar a la que se ha debatido este martes. Ese año la iniciativa decayó al convocarse las elecciones de junio de aquel año. El PNV la volvió a presentar en la legislatura siguiente, en noviembre, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018 por parte de la mayoría que ostentaban entonces el PP y el PSOE en la Mesa del Congreso. Tras las elecciones de junio de 2019, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

El último intento llegó en 2020, de nuevo con una propuesta de los nacionalistas vascos. Pero los votos del PSOE en la Mesa del Congreso fueron postergando los plazos de enmiendas hasta que el propio Gobierno presentó en agosto de 2022 su propio anteproyecto para reformar la ley. En ella, el Ejecutivo planteaba un plazo máximo de 50 años para los temas más sensibles, con la posibilidad de prórrogas en algunos casos. Esa norma incorporaba, en consonancia con los estándares europeos y de los aliados, cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Hasta ahora solo hay dos: secreto y reservado.

Aquella reforma, sin embargo, nació sin el consenso del entonces socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, que consideraba los plazos demasiado extensos. Y tampoco con el de la mayoría de socios parlamentarios. Ese proyecto quedó en el limbo parlamentario y decayó con la convocatoria anticipada de elecciones del 23 de julio.

El PNV ha enviado un recado al PSOE en su intervención de este martes. “Hay elementos o indicios que nos hacen dudar de las intenciones del Gobierno sobre la nueva Ley de Secretos Oficiales en esta legislatura. Por ello, presentamos de nuevo la iniciativa que debatimos. Para que sea precursora del cambio y que el Gobierno no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado”, ha dicho Legarda.

También Junts se ha encargado de avisar al PSOE de que no darán su apoyo a una ley como la que planteó el Gobierno la legislatura pasada. “El camino no es el anteproyecto que dejaron morir la legislatura pasada”, ha dicho la portavoz de los independentistas catalanes, Mírian Nogueras, en su intervención de este martes. “Una propuesta como aquella, ya se lo avanzamos, no tendrá el apoyo de Junts per Catalunya”, ha dicho.

El Partido Socialista, en el debate de este martes, ha afirmado que “no es sencillo” encontrar equilibrios entre “la clasificación de la información por motivos de seguridad o de defensa del Estado y el derecho de la ciudadanía a la información la transparencia y el rendimiento de cuentas de la administración y de los poderes públicos”. “Trabajemos para que la actualización de la normativa de información clasificada sea una realidad en esta legislatura y confiemos en que no se obstaculice su reforma”, ha dicho el diputado del PSOE Juan Carlos Jerez.