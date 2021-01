La montaña rusa del coronavirus vuelve a colocar a España en la pista de una subida descontrolada de los contagios. Ya no es una curva, sino una línea que sube recta hacia arriba. A mediados de diciembre, los datos españoles eran mejores que los de Alemania, Italia y Reino Unido. Los gobiernos autonómicos se veían con fuerza para "salvar la Navidad" con un mecanismo que se ha repetido en esta crisis: medidas no lo bastante estrictas junto a constantes llamamientos a la responsabilidad de la gente. No sólo abrieron la mano en Nochebuena y Navidad, atendiendo al valor que tiene para muchas familias, sino en Nochevieja y Año Nuevo. Que no pare la fiesta. Ahora es el momento de los lloros y la súplica al Gobierno central para que se coma una parte del marrón colectivo. La factura es demasiado grande para asumirla por separado.

