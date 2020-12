Cs pide aprovechar la "división" independentista para lograr un Gobierno "de todos"

Barcelona, 13 dic (EFE).- La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha llamado a los catalanes a acudir a las urnas y a aprovechar la "oportunidad" de las próximas elecciones del 14F, con el independentismo "dividido como nunca", para lograr un Govern al que le importen "todos", no solo los diez líderes del procés en prisión.

Arrimadas, junto al jefe de la oposición y presidente del grupo de Ciudadanos Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, y el eurodiputado del partido Jordi Cañas, ha participado esta mañana en un encuentro para presentar el decálogo de prioridades de la formación naraja ante las próximas elecciones catalanas.

En el encuentro, la líder de Cs ha pedido que voten todos los catalanes, "no solo los que lo hacen normalmente", para evitar "un nuevo Govern que solo piensa en diez personas", los políticos presos, y no en el conjunto de la sociedad, y para dejar atrás una década de "etapa negra del procés".

Arrimadas ha destacado la gestión de Cs en los Gobiernos autonómicos de los que forma parte, como el de Andalucía y Madrid, frente a un "separatismo" que, a su entender, "ha demostrado que no sabe gestionar y encima está dividido".

Según la presidenta de Cs, ERC ha negociado los presupuestos generales del Estado con un solo objetivo, "blindar la exclusión del castellano" en las escuelas, lo que considera una "humillación", y reformar del Código Penal para que "sus amigos salgan pronto de prisión".

"Caben en una cena con las restricciones de la pandemia los que importan al Gobierno de Cataluña", ha lamentado Arrimadas, que cree que la Generaliat necesita "responsabilidad, capacidad de gobernar y un proyecto para todos los catalanes, no solo para los diez amigos de Junqueras".

Para la presidenta de Cs, las elecciones del 14F son "una oportunidad", puesto que el separatismo está "dividido como nunca", tras haber demostrado que "todo era mentida, que Rufián no se iba del Congreso a los 18 meses, porque está encantado de la vida, de lo bien que vive".

"Ya ganamos las elecciones", ha recordado Arrimadas, que ha defendido que la victoria de Cs en las últimas autonómicas supuso "los cimientos" para el cambio y "ahora hay que construir el edificio, que es gobernar".

Ayudas a las pymes y los autónomos, creación de empleo "y no chiringuitos separatistas", acabar con la corrupción, mejorar y "no controlar" la educación, atraer empresas y "no expulsarlas" y combatir el paro son algunas de las prioridades que Arrimadas ha prometido si Cs llega al Gobierno.

"Vamos a pensar en siete millones y medio de catalanes, no en los amiguitos de Junqueras y Puigdemont", según la dirigente de la formación naranja, que acusa al Gobierno independentista de haber "arruinado a Cataluña desde el punto de vista económico y social", "manchado" su nombre, expulsado a 7.000 empresas y emprendido unos recortes "como ninguna otra comunidad".

En opinión de Arrimadas, el procés solo ha sido un "chollo" para los expresidents Quim Torra y Carles Puigdemont: "¿Alguien me puede decir un problema solucionado en esos diez años?", se ha preguntado.

También Carrizosa ha apelado a acabar con la "década horribilis" que arrastra Cataluña al tiempo que ha arremetido contra el líder del PSC, Miquel Iceta, por no haber "dicho nada" sobre la investigación por presunta corrupción a la alcaldesa socialista de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.

En ese sentido, le ha recriminado que quiera hacer un Gobierno tripartito con ERC, un partido con miembros "pringados" y que han estado haciendo contratos en plena pandemia con "conseguidores" vinculados a la formación, como a su parecer ha revelado la investigación del "caso Volhov".