Cuca Gamarra medió para que el Gobierno del PP en La Rioja colocase a afines del partido en empresas

La actual 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, contribuyó a que el Gobierno de La Rioja se convirtiera en una especie de agencia de colocación de afines y conocidos del partido durante el mandato de Pedro Sanz –recién elegido miembro del Consejo de Estado–, entre 1995 y 2015. El nombre de la secretaria general de los populares aparece en varios de los documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, que evidencian la mediación del Ejecutivo riojano en la etapa de Sanz con empresas públicas y privadas a las que directamente pedía trabajo para simpatizantes, cargos públicos del PP o sus familiares. Además, solicitantes de empleo consultados por este diario han confirmado que fue Gamarra la que les indicó que pidieran trabajo al gabinete de presidencia.

En 2011, meses antes de convertirse en alcaldesa de Logroño, Gamarra recomendó a varias personas cercanas a su partido que escribieran a Arturo Steven, jefe de gabinete de Sanz durante sus 20 años de mandato, para pedirle trabajo. Todo ocurrió en un periodo en el que el entonces presidente riojano y también Steven recibían decenas de correos en sus cuentas oficiales de ciudadanos afines pidiéndoles que intercedieran para conseguirles trabajo. Posteriormente, casi siempre a través de Steven, el equipo de Sanz remitía los currículums a compañías privadas a través de su cuenta de correo oficial, la del Gobierno, solicitándoles que se les diera un empleo.

En un correo remitido en enero de 2011 al propio Steven, uno de esos demandantes de empleo describió con las siguientes palabras el papel de Gamarra como enlace del equipo de la Presidencia de La Rioja, que actuaba como una agencia de colocación: “Hola Arturo buenos días, soy Alfredo de Varea [localidad adscrita a Logroño], ayer estuve en la reunión de vecinos que celebró Cuca Gamarra [entonces concejal del Ayuntamiento de la capital riojana] en Varea y estuvimos charlando un rato, y me preguntó cómo estaba el asunto de trabajo de mi hijo”.

A renglón seguido, el ciudadano explica cómo Gamarra le facilitó el correo oficial –el del Gobierno– de Arturo Steven, mano derecha de Pedro Sanz, que era quien se encargaba de solicitar a empresas públicas y privadas de la región que contrataran a simpatizantes o familiares de cargos del PP en La Rioja. “[La hoy 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo] me dio la dirección de tu correo electrónico para ponerme en contacto contigo y para que si sabías algo al respecto me informarías, pues me he enterado por otra persona en la misa reunión que sí que estaban cogiendo gente en embutidos Palacios”, le dijo este vecino a Steven, en su mail. “Te agradecería que me comentases algo sobre el tema, sé que estarás muy liado de trabajo, pero como comprenderás esto es un sin vivir (sic) para mí y mi chaval, pues como dijimos la cosa está muy mal para encontrarle algo”, apuntó, antes de enviar al entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz “un efusivo saludo”.

La relación con el Grupo Palacios

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, este ciudadano añadió en su mail el currículum de su hijo, de nombre Jorge. Y en una anotación manuscrita, en el mismo documento, se puede leer: “Enviado a Palacios el 14 de enero de 2011”. Es decir, lo que reflejan estos textos es que después de que Gamarra le sugiriera a este ciudadano escribir a Steven para pedirle trabajo para su hijo, el entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz no solo recibió el currículum del joven sino que lo remitió al Grupo Palacios, una de las principales empresas de alimentación de La Rioja a la que recurría habitualmente para pedir colocar a afines al PP.

Al margen del caso de Varea, citado al inicio de esta información, el nombre de Cuca Gamarra aparece en otro de los mails enviados a Arturo Steven pidiéndole trabajo mientras este era el jefe de gabinete de Pedro Sanz. “En una primera instancia quisiera agradecerles a Cuca y a usted la molestia y el tiempo que se han tomado en recibir mi currículum vitae para un posible puesto de trabajo”, escribió una solicitante de empleo que se identificó como Irene, en el correo enviado a Steven el 3 de enero de 2011, dando a entender que también hizo llegar ese mismo mensaje a Gamarra.

“Considero que sabrán encontrar un puesto que se adapte a mi perfil, puesto que le comenté a Cuca Gamarra que ahora, en precampaña o en campaña electoral [en mayo de 2011, cuatro meses después del envío del mail, se celebraron las elecciones municipales que encumbraron a Gamarra a la Alcaldía de Logroño] sé que se proporciona desde la sede más fondos para la consecución de objetivos y uno de ellos es la captación de capital humano”, le escribió a Steven.

Según la información contrastada por este diario, esta ciudadana, con la que ha podido hablar elDiario.es, llegó a visitar a Gamarra en el Ayuntamiento de Logroño, que le indicó que debía escribir a Steven. Una vez recibido por el jefe de gabinete de Pedro Sanz, su currículum también fue enviado por la Presidencia de La Rioja a Palacios, pidiéndole empleo a través de cauces oficiales.

Este diario se ha puesto en contacto con el equipo de Gamarra para preguntarle por esos contactos, pero la 'número dos' del PP no ha querido realizar ningún comentario.

Steven, al que Gamarra pedía acudir a quienes le pedían trabajo, mantenía una relación más que cordial con Pedro Domínguez, consejero delegado del Grupo Palacios, al que se refería como “estimado amigo” y al que, tal y como refleja la documentación recopilada, envió decenas de currículums de personas cercanas a él o a Sanz para solicitarle que las colocara en su empresa. Sin embargo, en una conversación telefónica con este diario, Steven se limitó a mostrarse “sorprendido” por el contenido de los correos reproducidos por elDiario.es y dijo no conocer a Domínguez, con el que se intercambió numerosos mails.

El 10 de marzo de 2011, Julia Veres, entonces secretaria de Inmigración del PP de La Rioja, envió a Arturo Steven un correo pidiéndole trabajo para un familiar. “Arturo, Buenas tardes. Tal como hemos hablado remito el currículo de Alexandru (...). Espero tus noticias. Un saludo. Julia Veres”, escribió ella, que adjuntó el citado currículum. Apenas mes y medio después, el 28 de abril de 2011, Steven utilizó su mail oficial para remitir el currículum de Alexandru a Domínguez, consejero delegado de Palacios. “Estimado amigo Pedro. Adjunto te remito el currículum de Alexandru, como te comenté. Un saludo. Arturo Steven”, le escribió, acompañando el texto con el logotipo oficial del Gobierno de La Rioja. Al día siguiente, Domínguez le contestó: “Buenas tardes, Arturo. El trabajador Alexandru comienza a trabajar con contrato de un mes de ett el próximo 02/05/2011 en la sección de sala blanca de pizzas. Un saludo. Pedro”.

elDiario.es se puso en contacto con el Grupo Palacios para tratar de obtener alguna explicación acerca de los correos entre Arturo Steven y Pedro Domínguez, consejero delegado del grupo alimentario, sobre las peticiones de empleo y sus respectivas respuestas. Desde el departamento de prensa se remitió al de marketing que, vía mail, optó por no hacer ningún tipo de comentario al respecto.

La implicación de las secretarias

Patricia Gil, secretaria de Steven durante su etapa en el Gobierno de La Rioja, era una de las integrantes del equipo de Sanz que, según los correos recopilados, se encargaba de pedir trabajo a empresas privadas utilizando para ello medios públicos, como su dirección de correo oficial de la Presidencia de la región. “Tal como quedó D. Arturo Steven con el Sr. D. Pedro Domínguez en la conversación que mantuvieron a principios de esta semana, adjunto remito el currículum de Dª María (...), a fin de que se lo haga llegar al Sr. Domínguez”, le escribió en septiembre de 2013 Gil a María Medrano, responsable del Grupo Palacios.

En los correos recogidos por este diario también hay solicitudes de empleo tramitadas por Malú Urbina, la secretaria de Pedro Sanz. “Hola Malú, soy María (...) la hija de Reyes Morales. Me ha dicho mi madre que había hablado contigo y que te podía mandar el cv para posibles trabajos. Muchas gracias por todo, por ser tan buena con mi madre y por aceptar mi cv. Te voy a mandar los dos que tengo, el que uso para televisión y el de otros trabajos. Estamos en contacto. Un beso”, escribió una de las solicitantes, el 11 de marzo de 2014.

