Decenas de miles de personas arropan a Feijóo en un mitin contra la amnistía: “Vamos a rescatar a España”

El Partido Popular ha llenado este mediodía la Plaza de España de Madrid para un acto de autoafirmación que da el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las elecciones europeas. “Vamos a rescatar democráticamente este país”, ha dicho el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que de nuevo ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jefe, a su entender, de una “agrupación de intereses” que se “vende” por permanecer en el poder. Ante esto, la disyuntiva patriótica con la que ha culminado el acto: “Entre amnistía y España, España”. Han asistido decenas de miles de personas. 70.000, según el PP; 45.000, según la Delegación de Gobierno.

La reforma de la plaza de España de Madrid, culminada en 2021, convirtió este emblemático espacio madrileño en una amplia explanada, con múltiples accesos viarios y muy vistosas perspectivas para las grandes concentraciones humanas. El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, la tiene casi permanentemente arrendada a diferentes mercadillos y celebraciones. Hoy ha sido una excepción. El PP anunciaba una concentración, pero el acto ha tenido todas las características de un mitin, con el espacio vallado, sistema de sonido y entrada televisada de Feijóo, acompañado de gran número de cargos institucionales del partido, incluidos los presidentes de comunidades autónomas.

También se han presentado los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, este último muy señalado últimamente tras las revelaciones de elDiario.es sobre el proceder de la llamada policía patriótica durante su gobierno. Feijóo les dio las gracias desde la tribuna y pasó a reiterar la idea de que los populares se proponen “derribar el muro” que Sánchez quisiera construir “para aislar a quien no le quiere dar la razón” tras haber “comprado la investidura”.

“España no se calla” y tampoco “se vende”, entiende Feijóo, que opina que Sánchez disfraza “conveniencia por convivencia” y “mentiras” de “cambios de opinión”. La tarea “no será cuestión de un día”, pero culminará “más pronto que tarde” con un cambio de Gobierno que lleve al PP al poder. Cuánto llevará esto no está claro, pero algunos entre la audiencia bromeaban con que Feijoó hubiese dicho que va a trabajar “todos los días, todos los meses” para lograr la meta, dando a entender que el objetivo no se alcanzará en meras semanas.

Billete de avión para defender España

“Sé que no es fácil coger un bus a las seis de la mañana o pagarse un avión”, ha agradecido el líder popular a los presentes, que como ya había avisado el partido, no venían exclusivamente de Madrid. Valía la pena, no obstante, porque el momento era histórico, según Feijóo, pues un acto como el de hoy certificaba que “nunca un partido había defendido tanto la democracia”.

Antes de Feijóo han intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que señaló que el mitin es la primera parada de la “marcha de la igualdad” de los dirigentes del PP por la geografía del país para llevar su mensaje de resistencia al pueblo. “Se van a cansar de vernos en las calles”, ha advertido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha declarado que el acto pretendía ser una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” y ha acabado tratando de describir el clientelismo que achaca al PSOE con referencias a los gobiernos socialistas de Andalucía, el peronismo argentino o incluso la supuesta carga impositiva excesiva que habría provocado la inmigración de europeos del Este a Madrid.

El acto se ha cerrado entre aplausos y tras sonar por los altavoces el himno nacional. La plaza se vació velozmente, saltando los asistentes entre parterres para desesperación de la policía nacional, que trataba ordenar el desalojo restringiendo la circulación a las vías principales.