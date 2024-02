Podemos denuncia ante la Policía el desalojo de los despachos en el Congreso que debían ceder a Sumar

Podemos ha denunciado ante la Policía Nacional el desalojo “irregular” de sus despachos en el Congreso de los Diputados. La formación alega que a comienzos de la semana alguien a quien no identifican entró “irregularmente” en las dependencias de sus parlamentarios y las vació. Esas pertenencias, explican, entre las que había documentos, ordenadores y objetos personales, quedaron depositadas en una “zona de paso” de la Cámara Baja. Aunque no señalan formalmente a nadie en su escrito, una fuente del partido asegura que personal técnico de Sumar les dijo esta semana que fueron personas del grupo plurinacional quienes entraron en esas salas, algo que la coalición de Yolanda Díaz rechaza.

La denuncia de Podemos se produce pocos días después de que la Mesa del Congreso decidiera una reasignación de espacios de los grupos parlamentarios a raíz de la ruptura del partido de Ione Belarra con Sumar para pasar al Grupo Mixto. Los diputados del partido no habían abandonado hasta ahora los despachos que debían ceder al grupo de Yolanda Díaz a la espera de una comunicación oficial del Congreso en la que les informaran de su nueva ubicación. Por ello, desde la ruptura el pasado 5 de diciembre, mantenían sus salas en la misma planta que Sumar.

El martes de la semana pasada, 30 de enero, la Mesa de la Cámara Baja, compuesta por PSOE, Sumar y PP, acordó entregar al Grupo Mixto dos despachos que hasta ese momento pertenecían a Sumar. Tras ese acuerdo, la Secretaría General del Congreso envió una notificación a Podemos, que el partido asegura que recibió el viernes, en la que detallaba, textualmente, que se había acordado “modificar la distribución de espacios entre los grupos parlamentarios, fijada en sus reuniones de los días 5 y 13 de septiembre de 2023, en el sentido de asignar al grupo parlamentario mixto los despachos 53 y 56 de la planta 3 bis del edificio de ampliación 2 que anteriormente pertenecían al grupo de Sumar”.

El lunes por la tarde, según el relato de Podemos, una diputada del partido encontró las pertenencias de sus compañeros en cajas de cartón distribuidas a lo largo del pasillo frente a esas salas. En esas cajas estaban todos los efectos que hasta ese momento se encontraban dentro de los despachos que los diputados no habían abandonado y entre las que había, dicen, documentos de trabajo y personales, sujetos al derecho de protección de datos, así como sus ordenadores. Entre ellos, el de una exministra, recuerda una fuente.

En Podemos admiten que recibieron la comunicación de la Secretaría General del Congreso, pero de ese textual, entienden, no se desprende que sus diputados tuvieran que abandonar esas dependencias. Los espacios de destino, añaden, son salas multiusos y no despachos como tales. En cualquier caso, consideran la entrada en los despachos de “máxima gravedad”. “El partido morado, que no ha recibido ninguna notificación referida a los despachos de sus diputados, considera de la máxima gravedad estos hechos y espera que la Presidencia de la Cámara actúe para encontrar a los responsables y garantizar los derechos de los diputados, así como que la Policía esclarezca los hechos por si fueran constitutivos de delito”, sostienen fuentes del partido.

En la formación de Belarra reconocen que cuando salieron al Mixto se iniciaron los trámites para la redistribución de los espacios, en los que mediaba una persona del Partido Socialista, pero que las conversaciones estaban estancadas. Todo se acelera, aseguran, cuando dimite Lilith Verstrynge como diputada. En Sumar alegan que Podemos estaba ocupando unos espacios que no eran suyos y que tras la resolución de la Mesa del Congreso quedaba claro que debía abandonar ese espacio y ubicarse en el reasignado. Fuentes del Congreso explican que la decisión de la Mesa es clara: se asignaron dos despachos al Mixto que antes pertenecían al grupo plurinacional.

Ante la denuncia de Podemos y preguntado en los pasillos del Congreso, el secretario general de Sumar, Txema Guijarro, ha negado que personal del grupo parlamentario hubiese movido sus efectos personales. “La Mesa tomó ya una decisión hace días sobre el cambio de despachos, las decisiones habituales que suele tomar la Mesa en estos casos. Y ya está, se tendrán que producir esos cambios como se ha hecho siempre y con toda la normalidad”, ha dicho en declaraciones a la prensa. Repreguntado sobre si habían sido ellos mismos, ha dicho: “Al revés, más bien hemos estado esperando a que actuaran precisamente porque tenemos a compañeros que tienen que trabajar y sencillamente esperamos que esto se resuelva cuánto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos a compañeros y compañeras que no se pueden instalar a nivel laboral”.

El Congreso asegura que hay una investigación policial en marcha y fuentes de la Presidencia por su parte afirman que “escucharán” la petición de amparo que Podemos les ha dirigido con un detalle de la denuncia. Al mismo tiempo defienden que el proceso tanto de la Mesa como de los servicios de la Cámara ha sido siempre el “correcto”: una vez que se tomó la decisión, comunicaron formalmente a las partes el nuevo reparto. No obstante, fuentes del Congreso aseguran que el personal de la Cámara en ningún caso entró en esos despachos para desalojarlos, algo que, dicen, tendrá que determinar la investigación. Son los propios grupos, dicen, los que, una vez recibidas las comunicaciones, deben ponerse de acuerdo y gestionar sus propios espacios.