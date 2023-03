La derecha vuelve a usar la Eurocámara para sembrar dudas sobre el Estado de derecho en España

La estrategia está clara: cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez en la UE. Lo hizo la semana pasada Alberto Núñez Feijóo al rechazar la reforma de pensiones o la ejecución de los fondos europeos tras visitar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y lo lleva haciendo el PP en la Eurocámara toda la legislatura independientemente de la coyuntura. Ahora lo ha vuelto a hacer. La derecha ha aprovechado un debate general sobre el Estado de derecho en la UE para incluir un punto específico sobre España y sembrar dudas sobre el funcionamiento de la democracia. El debate tendrá lugar este jueves, apenas dos meses después del último. Ciudadanos y la extrema derecha han avalado la maniobra.

Bruselas apremia a renovar el CGPJ antes de reformarlo en el enésimo intento del PP para atacar el Gobierno en Europa

Más

“Si vamos a tener un debate conjunto con el informe del Estado de derecho y Grecia, hay otros casos que se pueden incluir”, ha dicho el eurodiputado del PP Jeroen Lenaers al defender el cambio en la agenda del Pleno de la Eurocámara. Sus palabras se han producido justo después de que el líder del grupo, Manfred Weber, se opusiera a la inclusión de Grecia bajo el argumento de que esa Cámara debería asumir “debates europeos”. “Nos hemos inspirado”, ha ironizado Lenaers mientras las bancadas progresistas le reprochaban el giro.

“El comportamiento del Gobierno español cada vez se aleja más del Estado de derecho”, ha afirmado el eurodiputado conservador, que ha asegurado que el Ejecutivo “se inventa una ley cuando no le gusta el funcionamiento del sistema judicial”. También ha puesto en cuestión la elección de la Fiscalía General del Estado, que es el mismo sistema que operaba cuando ha gobernado el PP. “Cuando no les gusta la democracia, les parece complicada, gobiernan por decreto y hay quien ha dicho gobernar por decreto es actuar como un dictador”, ha aseverado. “Pedimos un debate sobre el Estado de derecho en España, ha sentenciado.

A Lenaers le ha respondido una eurodiputada socialista que le ha reprochado que se “atreva” a solicitar un debate de ese tipo (que irá acompañado de una resolución que se votará en abril) cuando el PP lleva bloqueando la renovación del Poder Judicial cuatro años. Esa es una de las principales preocupaciones que la Comisión Europea subraya en sus conclusiones sobre el Estado de derecho en España. “Esto es antidemocrático y es escandaloso”, ha zanjado la parlamentaria socialista. La inclusión del debate ha salido adelante con 400 votos a favor, 224 abstenciones y 163 en contra.

Bronca tras la detención de Ponsatí

No ha sido la única vez que España ha protagonizado el Pleno que ha comenzado en Bruselas este miércoles. Al iniciarse la sesión, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha tomado la palabra para quejarse por su “detención ilegal” de este martes, cuando volvió a España y fue arrestada por los mossos d'Escuadra y trasladada a dependencias judiciales. Ponsatí, que ha dejado en el aire su comparecencia ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena el próximo 24 de abril a su llegada a Bruselas, ha cargado contra la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, por no haber procedido a la defensa de su inmunidad. “¿Es una política de la presidencia o es sólo una actitud que reserva para nosotros catalanes?”, le ha preguntado a la dirigente conservadora. “Es inaudito que un juez decrete una detención por un delito que no implica privación de libertad como es el desobediencia. Exigimos a la presidenta que defienda la inmunidad”, ha agregado la parlamentaria de ERC Diana Riba.

Metsola ha recordado que ha trasladado la cuestión a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo para que analice la situación.

El PP no ha desaprovechado la oportunidad para seguir la bronca y atacar al Gobierno. hacen lo que les da la gana. “Ustedes son prófugos de la Justicia, han atropellado la ley y deben responder ante la justicia española. Ya está bien de tanto teatro secesionista, de numerito electoral”, le ha reprochado la jefa de la delegación del PP, Dolors Montserrat: “Aquí lo único que ha cambiado es que Sánchez ha cedido ante ustedes por miedo a perder el poder rebajando el Código Penal español”. “Señores socialistas, la dignidad de un país no se vende nunca ni por un puñado de voto”, ha arremetido.

Lo mismo ha hecho el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que antes de entrar en el hemiciclo había asegurado que su grupo evitaría que el asunto se convirtiera en un “circo”. “Me gustaría que esta Cámara no se usara para un show político”, ha dicho el eurodiputado, que ha aplaudido la decisión de Metsola de enviar el asunto a la comisión de Asuntos Jurídicos que preside su jefe de filas, Adrián Vázquez.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, por su parte, ha señalado en una rueda de prensa esta mañana que “hay disposiciones que permiten proceder a detenciones”, pese a la existencia de inmunidad.“ Ha habido varias detenciones en varios casos tanto de parlamentarios nacionales como de parlamentarios europeos”, ha defendido el comisario, que ha asegurado que su equipo está a la espera de recibir información de las autoridades españolas para “verificar” el caso de Ponsatí.