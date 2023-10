Dimite el gerente de Vox tras las sospechas sobre sus traspasos a la Fundación y el varapalo del Tribunal de Cuentas

Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido Vox, ha presentado su dimisión tras las polémicas económicas del partido conocidas esta semana, una dimisión que ha adelantado El País. elDiario.es publicó el lunes una investigación que revelaba que el partido ha pasado durante cuatro años casi 7 millones de euros a la fundación privada que preside Abascal, Disenso. Esa fundación (una organización más opaca que un partido político aunque recibe también dinero público y tiene exenciones fiscales) gasta un millón de euros en personal y más de un millón en contratar servicios sin especificar cuáles y con quién se contrata. Este jueves, Ignacio Garriga se veía obligado, por las dudas y la presión interna de ciertos sectores, a enviar una carta masiva a los militantes en la que pretendía justificar las decisiones económicas y tranquilizar a sus bases respecto a la Fundación y los trasvases.

El mismo lunes, el Tribunal de Cuentas publicaba su informe anual, en el que analiza los gastos e ingresos de partidos políticos y fundaciones vinculadas a ellos.

En ese informe se revela que existe “incertidumbre” respecto a 332.548,09 euros que ingresó a través de cajeros automáticos. En el informe, el órgano fiscalizador expresa sus dudas sobre si parte de dichos ingresos “corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, lo que vulneraría la ley de financiación de partidos “al no haber sido identificados los posibles donantes”. También le avisaba de que colectas como las promovidas por la formación de extrema derecha para querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra pueden constituir una “irregularidad sancionable” en virtud de la ley de financiación de partidos. Además, el órgano fiscalizador también documenta pagos no justificados por parte de Vox de hasta 41.812,24 euros con tarjetas de crédito. “Si bien el partido afirma que son gastos de viaje y manutención, no se ha aportado documentación justificativa alguna”,

Solo cuatro días más tarde se ha conocido la dimisión de Aizcorbe, que es quien ha construido la arquitectura contable y fiscal del partido y la fundación. También protagonizó una sonada polémica cuando era número dos por Barcelona por asistir a una misa en honor al dictador Francisco Franco.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el ya exgerente y con el partido Vox sin haber obtenido respuesta.