Dinero, celos y aborto: la encarnizada batalla de los medios de ultraderecha que agita a PP y a Vox

Es una pelea con tintes navajeros de políticos y comunicadores a través de las televisiones y radios más afines a la extrema derecha. Los medios ultras protagonizan durante las últimas semanas una encarnizada batalla con insultos y graves descalificaciones que algunos de ellos se venían cruzando desde hace años, pero que ha llegado mucho más lejos y ahora salpica a sus partidos de referencia: PP y Vox.

Losantos amenaza a Vox con los tribunales por decir que la financiación de esRadio está "en entredicho"

Federico Jiménez Losantos utiliza su programa de esRadio para llamar “meapilas”, “escoria” o “basura” a los responsables de 7NN, una nueva televisión vinculada a la fundación Francisco Franco y a Hazte Oír. OK Diario, el periódico de Eduardo Inda, tilda a Javier Negre de “mentiroso”, “manipulador” u “homófobo”. Y, para cerrar el círculo de la violencia verbal y las descalificaciones, Negre trata de vincular a Losantos con la izquierda y le reprocha haber iniciado la escalada de acusaciones en busca de subvenciones del PP. Losantos, entretanto, ataca estas semanas a Vox mientras recuerda que es votante suyo y que fue su medio en solitario el que defendió el proyecto de Santiago Abascal nada más nacer. En medio de un ingente lodazal que entremezcla acusaciones políticas y hasta personales, Negre y 7NN cargan, además, contra la supuesta tibieza del PP de Feijóo con el Gobierno.

Este escenario de choque total entre comunicadores y agitadores sociales que hasta hace nada se retroalimentaban se ha recrudecido justo cuando PP y Vox afrontan un ciclo electoral clave, que comienza a finales de mayo con las municipales y autonómicas y que derivará a final de año en las generales. Serán doce meses de dura pugna por electorado de la derecha más radical. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que, pese a la disputa, siguen gobernando en coalición o con acuerdos en ayuntamientos y comunidades –y se preparan también para gobernar juntos el país si la suma se lo permite tras las generales de diciembre– pelean por millones de votos que hasta 2018 lograban aglutinar los populares, pero que cuando surgió el partido de extrema derecha se marcharon a Vox.

Esos votantes que se debaten entre apoyar al PP o a la ultraderecha escuchan las arengas de Jiménez Losantos en esRadio, leen OkDiario y desde hace meses tiene a su disposición nuevos canales con un tono todavía más grave: EDA TV, de Javier Negre, El Toro TV –lo que antes era Intereconomía– y la recientemente creada 7NN, vinculada a la Fundación Francisco Franco y a la ultracatólica Hazte Oír. Igual que los partidos pugnan por las urnas, todos estos medios mantienen su propia batalla para intentar atraer a los ciudadanos de derechas más radicalizados, pero también por hacerse con las generosas partidas de subvenciones y publicidad institucional de las administraciones controladas por las formaciones conservadoras.

En esa tarta quien manda es Isabel Díaz Ayuso, que maneja un presupuesto anual de 20.000 millones de euros al frente la Comunidad de Madrid –este ejercicio serían 2.000 más si Vox le hubiera apoyado las cuentas en la Asamblea–, de los que manan muchas campañas y ayudas a los medios más afines.

Aunque los exabruptos entre todos esos comentaristas y empresarios –y entre estos y PP y Vox– son una constante prácticamente desde hace cuatro años, el enfrentamiento se agudizó hace apenas dos semanas y coincidió con la batalla interna que vivieron PP y Vox en el gobierno de Castilla y León que gestionan en coalición. La crisis se produjo a partir del pasado día 12 por el anuncio de un protocolo antiabortista por parte del vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, de la extrema derecha, que según él iba a obligar a los médicos de la sanidad pública a ofrecer a las mujeres que quisieran interrumpir sus embarazos a que escucharan el latido de los fetos y a realizarles ecografías en 4D con el único fin de persuadirles para que no abortaran.

García-Gallardo, un “mendrugo” y un “majaderín”

Pese a que García-Gallardo anunció ese protocolo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta y junto al portavoz del Ejecutivo, del PP, que no le contradijo, el presidente autonómico, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, tras numerosas contradicciones, terminó asegurando que ese protocolo no existía. Y aunque su vicepresidente lo anunció en la rueda de prensa oficial de su propio gobierno, Mañueco llegó a afirmar que el protocolo se lo había “inventado” la izquierda para dañar a su equipo.

El 17 de enero, cinco días después del anuncio de Vox en Castilla y León, esta fue la reflexión que dedicó Federico Jiménez Losantos a la mencionada polémica sobre el aborto y, en concreto, a García-Gallardo, que había sido entrevistado el día anterior en El Programa de AR, en Telecinco: “Ayer tuve la paciencia de ver la entrevista, mejor dicho, la agresión de este mendrugo que puso Vox en Castilla y León porque era lo que tenía (..). Parecían los primeros momentos de Vox, cuando creían que podían mandar sobre los medios y nos montaban unos pollos morrocotudos a los que antes de que naciera esta gentuza ya estábamos jugándonos el puesto de trabajo y más cosas metiéndonos con la ETA, con el PSOE, con los comunistas, etc. Y viene ahora un joven majaderín, que en su puñetera vida ha hecho nada, más que ser pasante de algún bufete de provincias y se pone chulo como dándote clases”.

“O piensas como nosotros sobre el aborto o eres un asesino”, añadió Losantos, aludiendo a Vox. “Bueno, asesina será tu madre”, remachó. “Es que no lo entienden. Vivimos en una sociedad plural. Los protocolos de los que tanto presume [anunciados por García-Gallardo supuestamente para impedir abortos] están en la Comunidad de Madrid hace años para las mujeres que quieren tener niños. La que no quiere tener niños no los va a tener porque le des ni el latido ni tal (...) ¿Este qué se ha creído, que es ministro de Franco? Si tú no sabes [añadió, dirigiéndose al vicepresidente castellano y manchego]. Ni eres mujer, ni tienes hijos, ni tienes una familia. No tienes nada, más que vanidad y presunción. Y te crees la mamá de Tarzán porque sales en la tele. Sales en la tele perjudicando a tu partido, a la derecha y favoreciendo a Sánchez. Métete esto en el escaso lugar que tengas en el cerebro. Bueno, cerebro no que eso está deshabitado”. Solo unos días más tarde, Losantos añadió, sobre García-Gallardo: “Es tonto pero de ventanas a la calle. El feto tendrá latido, pero que haya vida activa en el cerebro del vicepresidente de Castilla y León admite dudas”.

La discusión con Monasterio

El 18 de enero Losantos entrevistó en su programa a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, lo que se convirtió en una durísima discusión con acusaciones cruzadas. El presentador, que una y otra vez reprochó a la dirigente de Vox que no apoyara los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y, por tanto, de votar “con los comunistas”, también le preguntó qué hace la extrema derecha “presumiendo de protocolos que ya están en la Comunidad de Madrid desde hace años”. Ella le contestó que Vox solo ha defendido “que se tiene que ofrecer información a la mujer”. “No necesitamos la protección de los politicuchos, de El País, ni de la Ser ni de todos los tertulianos que nos tratan como a tontas”, insistió Monasterio, que ve en los medios del grupo Prisa y su influencia en el PP la causa de toda esta polémica.

“Somos capaces de decir sí o no. ¿Qué problema hay en ofrecer a todas las mujeres embarazadas una ecografía 4D? ¿Por qué tenemos miedo a informar a las mujeres?”, se preguntó ella. Una de las ocasiones en las que Monasterio reiteraba este mensaje, Losantos le respondía: “Pero si ya lo has oído [el latido del feto]. Te lo puedes poner de politono en el móvil, si te hace ilusión”. En otro momento, Losantos se preguntó por qué en Vox creen que son “los únicos” que saben “lo que es la vida”: “¿Por qué creéis algunos que sois los únicos que sabéis lo que es la vida, los únicos que la defendéis, y que los demás tenemos que acatar sumisamente, con afecto, simpatía y devoción la idea que vosotros tenéis de la vida? ¿Por qué?”

.“¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo?”, interrumpió Losantos a Monasterio varias veces seguidas, con impaciencia. “No puede ser que medios de izquierdas y medios de no izquierdas se sumen a las tesis de la Ser y ataquen a Vox”, le respondió ella, acusando así a la propia esRadio en la que hablaba de hacer continuismo de la izquierda y provocando un enfado monumental en Losantos.

La entrevista agudizó la lucha entre el grupo empresarial del locutor, que engloba también a Libertad Digital, y otras empresas de la comunicación que apoyan a la extrema derecha, así como entre Losantos y Vox. Precisamente un trabajador de EDA TV, la televisión por internet de Javier Negre, enfrentada con Losantos, preguntó el pasado día 20 al portavoz de la extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acerca de la entrevista a Monasterio y por las palabras que dedicó el locutor a García-Gallardo. “Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho, hay un sprint para atacar a Vox”, apuntó él.

A lo que Espinosa de los Monteros quiso referirse es que el grupo de Jiménez Losantos ha sido desde su nacimiento uno de los grandes beneficiados de la publicidad institucional por parte de gobiernos del PP, tal y como publicó en su día elDiario.es. La insistencia del locutor por el hecho de que Vox tumbara los Presupuestos de Ayuso ha sido interpretado por la extrema derecha denunciando que el propio Losantos tenía intereses en que salieran adelante esas cuentas por lo que su empresa recibe en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. La idea fue azuzada por Espinosa de los Monteros, pero también por Javier Negre o 7NN.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya había mimado a la empresa que engloba a esRadio y Libertad Digital: fue la segunda que más publicidad recibió de la Moncloa aunque el locutor dedicase durísimas diatribas al expresidente del PP, al que llegó a llamar “maricomplejines”. Pese a esas reprimendas radiofónicas, la relación de Losantos y el PP siempre ha sido estrecha. Por ejemplo, tras el lanzamiento de una ampliación de capital en 2004 para intentar conseguir 5,34 millones de euros, el locutor se reunió con Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre Ambos políticos le dieron su apoyo, pero la exlideresa popular argumentó que sería más eficaz si la petición de respaldo salía del PP en Génova, y no del Gobierno de Madrid. Acebes se ocupó de la tarea y gracias a la ayuda del partido solventaron esa operación. Entre los accionistas del grupo de Losantos está, además, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Esta vinculación y el ansia por lograr nuevas campañas de la Comunidad de Madrid explican, según han aireado los portavoces de Vox, los duros reproches que lanzó Losantos contra Monasterio y que, según esta tesis, no iban tanto por su plan contra el aborto en Castilla y León sino por no apoyar unos presupuestos de Ayuso que iban a incrementar el gasto en pleno año electoral por más de 2.000 millones. Las insinuaciones al respecto lanzadas por Espinosa de los Monteros hicieron estallar al presentador de esRadio. “Aquí no hay ninguna financiación en entredicho. Nosotros nos financiamos de modo transparente y todos los años presentamos las cuentas ante nuestros socios. O hay una rectificación inmediata o Espinosa de los Monteros tendrá que sentarse en el banquillo”, advirtió.

Para Losantos, “la existencia” de Vox “se debe en buena parte” a esRadio, la emisora que dirige. “Hemos dado más oportunidades a Vox que a ninguna empresa mediática en España”, añadió, en un editorial de hace una semana. “Financiación en entredicho la tuya, Espinosa de los Monteros, que estás condenado”, le dijo, haciendo alusión a la decisión de un juzgado de embargar el sueldo de diputado del dirigente de Vox por no pagar a las empresas que se encargaron de reformar una de sus viviendas, tal y como adelantó elDiario.es. “Porque yo tengo una empresa, tú serás el primogénito de un marqués, pero yo soy hijo de zapatero y me considero muy superior a ti. Es más, lo soy, porque yo no he tenido nada para empezar y he llegado más lejos que tú. Yo me he jugado la vida cuando tú no sabías ni lo que era la vida, cuando eras un mamoncete con la cuchara de plata”, le espetó.

Negre, el Yunque y Putin

En otro de sus editoriales, Losantos vinculó a Vox con el Yunque, una secta ultracatólica con ramificaciones en España y Latinoamérica y con presencia en distintos medios de comunicación de ultraderecha. “¿Dónde está la polémica del aborto?”, se preguntó el locutor en uno de sus programas. “Pregunto porque veo mucho meapilas y mucha escoria. Un sector siniestro de Vox los tiene literalmente a sueldo. Son los del Yunque, que están en la cadena esa de los siete enanitos, 7NN. El Yunque, sociedad secreta delictiva y delictuosa condenada por la Iglesia”, dijo.

“Toda esta pandilla basura del Yunque, todos esos malhechores, son una sociedad secreta que recibe dinero de Putin y del extranjero. Siendo unos mindundis que no han pintado nunca nada en los medios, anuncian, en plena crisis, 40 emisoras de TDT en toda España. ¿De dónde sale el dinero, Luis Losada [que fue directivo de Intereconomía y que ahora está en 7NN], de dónde? Porque vosotros no facturáis nada, no sois una empresa como es debido. Tú eres del Yunque. El otro día sacaron a una nenita haciéndose la tonta: 'Ay, Federico, no digas que somos del Yunque que qué va a pensar mi madre'. Pues tu mamá va a pensar que eres tonta por trabajar para el Yunque, salvo que seas del Yunque”, añadió.

Losantos también cargó contra EDA Tv y su responsable, Javier Negre, al que consideró “un siervo” de Espinosa de los Monteros. “¿Pero tú crees que un partido de cuatro millones de votantes puede actuar como una secta con el Negre y el Toro? ¿Es eso una política de comunicación? Las nuestras son empresas saneadas, no como esos chiringuitos ultraevangélicos donde os refugiáis, que ni pagan ni indemnizan. Son cubiles de meapilas que empiezan por engañar a los cristianos y acaban por no pagar a los trabajadores. Esos van cerrando y cambiando de nombre para mantener la misma estafa. Pero, claro, algunos se creen que al nacer ya tienen derecho a servidumbre. Pues dale una moneda al siervo del Negre y un trozo de pan”, le espetó el locutor al portavoz de Vox.

"Federico Jimenez Losantos, en lugar de ir contra el verdadero enemigo de España, que es Sánchez, va contra nosotros". Mensaje de @javiernegre10 en @7nn_Tv pic.twitter.com/fnTAH7jEwN — 7NN Noticias (@7nn_Tv) 20 de enero de 2023

Negre le respondió con la misma tesis que Espinosa de los Monteros: “Cuando Federico Jiménez Losantos atiza a un líder del PP o Vox, siempre hay cuestiones económicas detrás, como cuando se mete con empresas privadas porque no se quieren anunciar en su radio (...) Federico va contra nosotros, no se entiende, solo se explica desde el nerviosismo de ver cómo estamos creciendo”.

La guerra en la extrema derecha prosigue y, vista la actitud de sus protagonistas, amenaza con recrudecerse en los próximos meses coincidiendo con las elecciones, donde se van a mezclar el dinero que puedan recibir estos medios de las administraciones públicas y los celos de los responsables de estas radios, diarios y teles por el trato preferente tanto de PP y Vox. Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene claras las razones: “Es periodo preelectoral y hay un toque de corneta por parte de los financiadores hacia sus medios afines”.